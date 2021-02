Non c’è pace nella casa del GF Vip: i fan dei Gregorelli continuano a boicottare la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli urlano fuori dalle mura di Cinecittà. Questa volta una donna misteriosa sostiene che il figlio dell’ex velino non guarderebbe più la tv per colpa di Giulia. Ecco cos’è successo.

Continuano le critiche verso la coppia del GF Vip formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due neo innamorati oltre ai problemi scaturiti dalla convivenza forzata che dura omani da più di tre mesi, devono affrontare un mare di critiche che arrivano dall’interno e dall’esterno della casa. Tra i coinquilini più accaniti c’è Tommaso Zorzi che li ha descritti come burattini. Il cinico influencer ha raccontato di avere la sensazione che i due innamorati cambino atteggiamento a seconda delle notizie che arrivano dal di fuori della casa. Se un arriva un aereo a loro favore sono più innamorati che mai mentre se le notizie non sono a favore della coppia si allontanano. Un’affermazione condivisa da molti coinquilini che hanno dato ragione a Tommaso. Se questo atteggiamento è vero oggi si prospetta una giornata nera per sia per Giulia che per Pierpaolo. Poche ore fa una ragazza sconosciuta si è recata fuori dalle mura della casa più spiata d’Italia per dire la sua sulla loro relazione.

ma ste pazze hanno veramente urlato ‘pier tuo figlio non guarda più la tv per giulia’

MA FATE PENA#prelemi pic.twitter.com/OgJJPMHc4P — mar 🍃 (@adorvmine) February 11, 2021

La donna sicuramente non a favore della relazione tra i Prelemi ha urlato che il figlio di Pierpaolo non guarderebbe più il programma a causa della relazione tra il padre e Giulia Salemi. Non tutti i concorrenti hanno sentito le grida, ma Stefania Orlando, in giardini in quel momento, ha riportato a tutti la frase udita. Come previsto Pierpaolo è rimasto male per l’affermazione della donna. Sono in tanti ancora a non accettare la presenza di Giulia Salemi al suo fianco. I fan della storia d’amore con Elisabetta Gregoraci continuano a non sopportare l’idea che l’ex velino ora sia felice accanto alla nuova fidanzata.

Anche la famiglia di Pierpaolo all’inizio sembrava contro la nuova storia d’amore del figlio, ma ora dopo diversi confronti sembra che abbia accettato Giulia e ci auguriamo che anche tutti gli altri hater lascino li lascino liberi di viversi con serenità la loro freschissima relazione.