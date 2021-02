Alena Seredova dedica dolci parole al compagno Alessandro Nasi. Ecco cos’ha detto l’ex modella sul padre della sua terza figlia.

Nuova dedica d’amore di Alena Seredova al compagno Alessandro Nasi. A otto mesi dalla nascita della loro prima figlia la coppia sembra più innamorata che mai e pubblica su Instagram dolci foto di famiglia. Un rapporto nato dopo la rottura con l’ex marito Gigi Buffon e nel quale Alena nutriva poche speranze. La bella ex modella aveva raccontato di sentirsi persa dopo la rottura con il marito e di avere la convinzione che non avrebbe mai più ritrovato l’amore. E invece dopo poco tempo dal divorzio il manager Alessandro Nasi è entrato nella sua vita ripotando la felicità e soprattutto rendendola madre per la terza volta a 43 anni. Una seconda possibilità che sembra funzionare molto bene. La coppia appare felice e spensierata dedicandosi spesso romantiche parole. Alena, in vista di San Valentino, ha raccontato di essere impaziente di passare questo giorno con il suo compagno ma da quando lei e Alessandro si sono incontrati il giorno degli innamorati si ripete in ogni istante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

La Seredova racconta che Nasi è una persona molto romantica e non perde occasione per regalarle fiori e cioccolati e riempirla di baci. Nonostante la coppia e la piccola nata lo scorso maggio, convivano a Torino insieme ai due bambini di Alena, nessuno ha ancora parlato di matrimonio. Forse per le restrizioni dovute al contenimento della pandemia la cerimonia dovrà attendere ancora qualche tempo. Per la Seredova si tratterebbe della seconda cerimonia mentre il manager non è mai stato sposato.

LEGGI ANCHE > CLIZIA INCORVAIA, NELL’ANNIVERSARIO CON PAOLO CIAVARRO ARRIVA “UNA BRUTTA NOTIZIA”, POI CANCELLA IL POST

Nonostante questo Alena e Alessandro sembrano più innamorati che mai e non perdono occasione per mostrarsi insieme alla loro bambina. Suo i social sono stati in moltissimi ad accorgersi della impressionante somiglianza tra Alessandro e la piccola. Per molti sono come una goccia d’acqua ed effettivamente i lineamenti sono molto simili.