Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro festeggiano il loro primo anno insieme con un imprevisto: i due hanno infatti avuto “una brutta notizia“. Clizia lo ha comunicato a tutti i fan su Instagram, ma poi ha misteriosamente cancellato il post: ecco che cosa aveva scritto.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno festeggiato l’anniversario del loro primo anno di amore, iniziato durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip della scorsa edizione, ma la coppia ha ricevuto una brutta notizia proprio durante il giorno di festa.

A raccontarlo è stata la stessa Clizia che sui social ha confessato l’accaduto, cancellando il post però solo poche ore dopo. Che cosa è successo? Ecco che cosa ha scritto l’influencer su Instagram.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una coppia molto affiatata, e non è certo la loro differenza d’età a fermarli. Clizia infatti ha ben 11 anni più del fidanzato (Paolo di anni ne ha 29, mentre lei 40) ma questo non è assolutamente un problema: il feeling creato durante la loro partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip è cresciuto via via nel tempo ed è continuato anche nella vita reale al di fuori della Casa e lontano dalle telecamere del reality.

I due hanno recentemente iniziato a vivere sotto lo stesso tetto a Roma, una decisione quasi obbligata dopo la loro convivenza al GF Vip seguita dal lungo periodo passato separati a causa del primo lockdown. Un passo molto importante dopo un anno di amore, che ha riempito i due innamorati di tanta felicità.

Spesso Clizia condivide con i suoi followers immagini insieme a Ciavarro e non ha mai smesso di farlo neanche una volta trasferiti nella loro nuova casa.

Poteva mancare un post per i celebrare il primo anno d’amore con la sua dolce metà? Ovviamente no, però qualcosa nella didascalia ha lasciato di stucco tutti i fan della coppia.

Clizia Incorvaia, il messaggio cancellato su Instagram

“Non tutto quello che passiamo sui social è realmente così“, ha iniziato a raccontare Clizia nella didascalia alla bella foto del bacio appassionato con Paolo.

“Ho impiegato un po’ oggi a indossare il mio sorriso migliore poiché ho avuto una brutta notizia“. Questo il messaggio ai fan che li ha messi in allarme e che però l’influencer non ha approfondito, limitandosi a commentare che “la vita ci pone prove continue“, mostrandosi però felice della coesione e della forza immensa che ha dimostrato il compagno.

“Auguri amore mio, sempre uniti“, ha concluso.

Ma che cosa è successo? Qualcuno ipotizza che la coppia abbia perso un bambino: sembra infatti che secondo alcune voci Clizia fosse in dolce attesa ma ancora all’inizio della gravidanza e per questo non ne avrebbe mai parlato prima.

Una cosa è certa: la coppia non ne vuole parlare e la conferma di questo è stata la successiva cancellazione da parte di Clizia del post che, forse, stava iniziando a far chiacchierare un po’ troppo per i suoi gusti.

I fan preoccupati restano comunque in attesa di ulteriori aggiornamenti, quando (e se) Clizia se la sentirà di comunicarli.