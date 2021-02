Vediamo meglio insieme che cosa è successo nel programma pomeridiano condotto da Barbara D’urso, che ha stupito tutti per la sua reazione.

Come sappiamo il programma che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 è condotto in modo esemplare da Barbara D’Urso, ma nella puntata di ieri è successo qualcosa di davvero particolare.

Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta e chi era il vip in questione.

Barbara D’Urso si rivolge al vip in diretta: “Tu sei pazza!”

La puntata che è andata in onda nella giornata di ieri, del programma Pomeriggio 5, nella sua seconda parte ha lasciato tutti senza parole, per la reazione della padrona di casa, ovvero Barbara D’Urso.

Come sappiamo, era incentrata molto sul grande fratello, ma anche su altri reality che inizieranno a breve, e nello specifico all’Isola dei famosi.

Tra i vari ospiti collegati, c’erano Floriano Secondi e Giovanni Ciacci, ma proprio la prima ha messo in forte imbarazzo Barbara D’Urso.

Il motivo è stato, perché Floriana, doveva partecipare all’Isola dei famosi, ma sembra sia stata scartata all’ultimo ed hanno preferito Giovanni Ciacci.

La ex gieffina, ha deciso quindi, mentre stavano parlando di alzare la sua maglietta e mostrare il suo fisico perfettamente scolpito ed allenato, le sue parole sono state le seguenti:

“Scusate guardatemi…Che fisico che ho…Non è servito a nulla…Sono due mesi che sto a correre per stare al posto tuo Giovanni…Invece mi hanno lasciato a casa!”

Proprio in questo momento è intervenuta Barbara D’Urso dichiarando e sobbalzando dalla sedia:

“Ma cosa fai? Sei pazza!”

Floriano è sembrata molto delusa ed amareggiata, perché al suo posto hanno preferito Giovanni Ciacci, al reality l’Isola dei famosi, e la stessa Barbara D’Urso ha faticato un bel po’ per cercare di calmare la situazione.

Ha continuato dicendo, che per lei, è un sogno partecipare a quel reality, e che lo aveva chiesto già anni prima a Barbara di aiutarla a realizzare il suo sogno.

Barbara divertita le ha detto che potrà aiutarla solamente quando tornerà alla conduzione del Grande Fratello.

La particolare situazione che si era creata ha fatto si che Floriana insistesse per un suo ritorno perchè come ha concluso sono 19 anni che viene lasciata a casa.

In studio, e sicuramente anche a casa, sono tutti scoppiati in una fragorosa risata, e voi cosa ne pensate di questo particolare siparietto andato in diretta ieri?