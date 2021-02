Vediamo insieme che cosa è stato anticipato, che ha lasciato senza parole, per un ritorno nel programma di un super vip.

E’ stata direttamente la padrona di casa del programma Il Cantante mascherato, ha fare una rivelazione sulla prossima puntata, lasciando tutti senza parole.

Vediamo insieme che cosa succederà venerdì e soprattutto chi il vip tanto atteso, e del tutto inaspettato.

Il cantante mascherato: il ritorno del Vip che non ti aspetti

La puntata che ci stiamo apprestando a vedere, nella serata di venerdì, per il Cantante mascherato, sarà la terza.

LEGGI ANCHE —-> TOMMASO ZORZI ESAGERA: LO SCHERZO VERSO GLI ALTRI è TERRIFICANTE-VIDEO

Ma, come la stessa Milly Carlucci ha rivelato, sul profilo social della trasmissione, sarà qualcosa di davvero molto particolare.

Infatti, ha comunicato un graditissimo ritorno nel programma di un vip, che tutti noi amiamo, ovvero Al Bano, con la sua maschera del Leone.

La stessa che lo scorso anno, lo ha fatto arrivare fino al secondo posto in classifica, e le parole di Milly sono state le seguenti:

LEGGI ANCHE—-> GEORGE CLOONEY PROBLEMI IN FAMIGLIA: “ANCORA NON SI è RISOLTO NULLA”

“Il Leone ad inizio puntata sfiderà con un medley le altre maschere, poi ci sarà un spareggio, un’ eliminazione e lo smascheramento già ad inizio puntata ed uno alla fine. In puntata ci saranno due svelamenti”

Insomma un inizio di puntata davvero molto particolare, anche se pensiamo che Alessandra Mussolini, che si nascondeva dietro alla maschera della pecorella, ha rivelato chi si trova sotto la maschera della Giraffa o della Farfalla.

Secondo lei c’è la bravissima Romina Power, mentre per Costantino della Gherardesca nella giraffa si trova Anna Tatangelo e nel Lupo Gigi D’Alessio.

Ed ha aggiunto, che le maschere tra di loro non sanno chi sono e non si parlano, quindi è possibile che si trovino nello stesso programma, senza sapere dell’altro, anche se la loro relazione non si è conclusa nel migliore dei modi.

Insomma ci aspetta una puntata davvero ricca di avvenimento, con la graditissima sorpresa di avere nuovamente Al Bano in diretta che canta.

E secondo voi quali personaggi si celano sotto le maschere? Avete qualche idea in particolare oppure brancolate ancora nel buio?