Fuori dalla casa del Gf Vip si sentono nuovamente delle urla di alcuni fan, questa volta sono dirette a Dayane Mello “stai zitta” ma lei risponde a tono, vediamo cosa è accaduto

Il giorno della finale del Grande Fratello Vip è sempre più vicino, i concorrenti non vedono l’ora di poter riabbracciare, dopo più di quattro mesi, i loro cari e di ritornare alla normalità, come per esempio non dover sentire più urla e soprattutto insulti gratuiti provenienti fuori dalla casa con un megafono, ed è quello che è successo nelle ultime ore a Dayane Mello la quale si trovava a chiacchierare tranquillamente con Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta su alcune dinamiche avvenute lunedì in puntata e all’improvviso si è sentita una voce che le ha detto “stai zitta Dayane” ovviamente la modella brasiliana che non ha peli sulla lingua ha subito risposto a tono, scopriamo cosa è successo

Urla fuori dalla casa del Gf Vip “stai zitta Dayane” ma lei risponde a tono

Come dicevamo Dayane, Giulia e Maria Teresa stavano parlando nell’atrio su quanto accaduto lunedì nella puntata in prima serata e la Mello ha voluto confessare alle due vippone di non aver gradito la nomination di Tommaso Zorzi rivolta alla Ruta, secondo la modella Zorzi avrebbe fatto tutto per strategia e per motivo non ha affatto apprezzato il suo comportamento visto che reputava Maria Teresa una sua grande amica, nonostante la giornata di oggi fosse molto cupa e piovosa i fan di Zozri sentendo questo discorso sono corsi subito fuori dalla casa, muniti di megafano e hanno iniziato a gridare a squarcia gola “Dayane stai zitta” interrompendo il loro discorso, di tutta risposta la Mello ha detto ” Sto zitta se voglio”, le ragazze accanto a lei hanno iniziato a ridere come pazze di fronte a questa risposta, il video di quanto accaduto ha subito fatto il giro del web in pochi minuti e ovviamente la maggior parte degli utenti approvano quanto detto da Dayane.

Ora non ci resta che aspettare la puntata di venerdì per scoprire se Alfonso Signorini mostrerà queste immagini a Tommaso Zorzi, il quale probabilmente ci rimarrà molto male dopo questo periodo in cui si è avvicinato molto alla Mello, vedremo che succederà.