Elettra Lamborghini lascia il marito Afrojack? L’annuncio che spaventa i fan

Elettra Lamborghini lascia il marito Afrojack? L’annuncio arriva davvero inaspettato e lascia i fan della coppia senza parole. I dettagli

La cantante ed influencer bolognese finisce spesso al centro del gossip, anche per questioni provate che riguardano strettamente la sua vita. Attivissima su Instagram dove resta tra i personaggi più seguiti in assoluto, c’è da dire che anche le sue apparizioni televisive riscuotono un successo clamoroso. Il suo successo è dovuto ad una serie di qualità che la 26enne emiliana mostra ormai da tempo. In primo luogo c’è l’aspetto fisico che non passa mai inosservato. La sua bellezza e le sue curve bollenti spesso catturano l’attenzione dei suoi follower. Che rimangono folgorati dalla prosperosa cantante ed influence che ama anche provocare. Poi c’è il suo carattere espansivo ed una simpatia unica, doti che la rendono speciale agli occhi dei follower. Nel mese di settembre scorso ha coronato il suo sogno d’amore sposando il famoso Dj Afrojack. Tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele, ma nelle ultime ore una notizia ha messo ansia nei follower.

Elettra Lamborghini lascia Afrojack? Tutto nasce dalla sua partecipazione al programma di Stefano De Martino “Stasera tutto è possibile”. Programma di successo che l’ex di Belen Rodriguez conduce ogni martedì sera su Rai 2. La bellezza emiliana ieri sera è stata ospite nel programma che diverte tanto anche per la formula semplice e leggera che il conduttore porta avanti. Ebbene, durante il programma di ieri la cantante ed influencer bolognese si è sposata con un concorrente in gioco. Ovviamente ha indossato un velo bianco per scherzo, e ha pronunciato il suo “si” a Francesco Paolantoni. Spronata nel gioco da Stefano De Martino – sopra nella foto con l’amica cantante ed influencer – i due si sono prestato al finto matrimonio. Che ha suscitato tante risate in studio e tra il pubblico a casa. Per la simpatia unica di entrambi. Non è mancato il commento piccato della bolognese nei confronti di Paolantoni: “Io sono già felicemente sposata, anche se devo dire che lui è un bel fusto abbronzato. Ed ha anche un bel lato b”.