Jasmine Carrisi continua ad incantare i suoi fan con uno scatto acqua e sapone: fan innamorati della bellissima figlia di Al Bano

Una bellezza davvero irresistibile quella di Jasmine Carrisi. La ragazza continua a stupire con scatti da togliere il fiato e i fan infatti l’apprezzano sempre di più. La splendida figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ben due cose dai propri genitori: il talento di papà Carrisi e la bellezza di sua madre. Infatti, le due sono praticamente identiche non sono nell’aspetto fisico ma anche nei modi. Poche ore fa, la giovane 19enne ha postato uno scatto totalmente acqua e sapone e come sempre ha lasciato tutti a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi 🪐🦋 (@jasminecarrisi)

Jasmine Carrisi tutto suo padre e sua madre!

Viso angelico e corpo da urlo, così si presenta Jasmine Carrisi. La giovane figlia di Al Bano non ha davvero nulla da invidiare alle sue sorelle e ogni giorno è sempre più bella. Come già detto in precedenza, la ragazza ha ereditato il talento di papà Al Bano e la scorsa estate ha inciso anche il suo primo brano.

Un successo inaspettato che ha reso molto felice i suoi genitori. Jasmine si può considerare anche una grande influencer dato che vanta un account social con circa 100 mila follower. Come ogni ragazza della sua età, ogni giorno condivide scatti e momenti della sua vita privata, ricevendo tanti consensi.

La figlia di Al Bano dalla bellezza irresistibile

L’ultimo post, condiviso oggi 15 febbraio di Jasmine Carrisi, nel giro di poche ore ha ottenuto più di 3mila like e centinaia di commenti. La 19enne è da sempre molto attiva sui social, anche se rimane molto riservata sulle questioni personali. In questo scatto la vediamo come ogni ragazza della sua età con addosso un jeans e una maglietta.

Niente rossetto e niente mascara ma solo un sorriso smagliante. La figlia di Al Bano ha voluto mostrarsi così: al naturale e in tutto il suo splendore. Una bellezza che incanta, e che conferma la somiglianza di sua madre. Inutile dire la reazione dei fan che oltre a riempirla di complimenti l’hanno definita addirittura il loro raggio di sole.