Nelle ultime ore un video registrato nella casa del Grande Fratello Vip sta scatenando i fa: dalle coperte di Tommaso spunta un topo

Sembra sia arrivato un nuovo ospite nella casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, sui social sta girando un video che ha scandalizzato i fan che si chiedono in che condizioni vivono i ragazzi. Infatti, guardando con attenzione un clip si vede quasi benissimo qualcosa muoversi tra le coperte della stanza blu. Tommaso Zorzi prova a mettersi a letto e mentre alza le lenzuola un topo corre ai piedi dello stesso letto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Spunta un topo dalla lenzuola di Tommaso Zorzi

Non è la prima volta che si vede un topo nella casa del Grande Fratello Vip. Alcuni mesi fa era successo lo stesso nella stanza della Contessa De Black. In quel caso, l’ospite era stato chiamato Renato per evitare censure da parte della regia.

Ora, però, almeno per il momento, nessuno dei ragazzi si è accorto della presenza del roditore e chissà se la produzione glielo farà presente. Intanto, possiamo dire che sul web si è scatenata una vera e propria polemica. In molti si chiedono in che condizioni vivono i ragazzi e soprattutto se c’è igiene e pulizia.

Chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello Vip?

Nell’attesa che il topolino si ripresenti in casa per riscaldare un pò gli animi dei concorrenti, la finale del Grande Fratello Vip si fa sempre più vicina. Dopo aver prolungato per ben due volte, l’ultima puntata è prevista per il primo marzo. I telespettatori aspettano con ansia anche la puntata di questa sera per conoscere il nome del terzo finalista.

Ricordiamo che la prima è Dayane Mello e il secondo Pierpaolo. I candidati sono Tommaso Zorzi, Andrea Zeletta e Rosalinda Cannavò, per la quale la modella brasiliana ha chiesto il voto ai suoi concittadini. Per ora, non ci resta altro che aspettare anche se il pubblico sembra avere già le idee molto chiare nel nominare l’influencer milanese.