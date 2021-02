Giulia De Lellis è stata scelta come conduttrice di un nuovo reality dedicato ai sentimenti. Ecco tutti i dettagli della sua partecipazione.

Nuova avventura in vista per Giulia De Lellis. Le bella influencer continua la sua scalata al successo. Dopo aver debuttato come attrice nell’ultimo film di Michela Andreozzi a fianco di Fabio Volo, approderà presto in tv. Secondo quando riportato da Witty Tv, Giulia sarà la conduttrice di un nuovo programma televisivo dedicato all’amore. Un filo conduttore nella sua carriera. Diventata famosa proprio per la sua storia d’amore con Andrea Damante, nata negli studi di Uomini e Donne, l’influencer è sempre stata al centro dei pettegolezzi per la sua travagliata vita amorosa. Terminata tragicamente la sua relazione con il dj, a seguito dei numerosi tradimenti di lui, la De Lellis ha deciso di ottimizzare il triste evento, scrivendo un libro per ripercorrere la storia d’amore appena finita. Il libro intitolato Le corna stanno bene su tutto è stato un best seller per diverso tempo e ha aumentato notevolmente la notorietà dell’influencer. Successivamente la De Lellis è tornata alla ribalta per le storie d’amore con il cantante Irama, il pilota Andrea Iannone, un ritorno di fiamma con Damante e per ultima l’attuale relazione con l’amico di Damante, Carlo Beretta.

Insomma una vita sentimentale movimentata che l’ha resa protagonista del gossip nazionale. Ora la 25enne sarà protagonista proprio di un nuovissimo reality dedicato ai sentimenti, nel quale dei ragazzi single verranno rinchiusi in una villa nella speranza di trovare l’amore e vincere il montepremi. Giulia non ha avuto rivali e si è aggiudicata la conduzione del programma che si chiama Love Island, ed è un format inglese di grandissimo successo, prodotto in 18 paesi.

Sarà la prima volta che la De Lellis si cimenterà da unica conduttrice di un programma dopo l’esperienza di co-conduzione con la collega Gemma Galanti a Giortì, programma ideato da Maria De Filippi. Voi cosa ne pensate? Sarà all’altezza del compito. Noi crediamo proprio di si e gli facciamo i nostri migliori auguri.