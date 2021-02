Alfonso Signorini, amara confessione su Antonella: “Mi sono vergognato”

Il conduttore del Grande Fratello Vip tira le somme sull’attuale edizione del reality e rivela di essersi vergognato su una cosa

Siamo quasi alla fine di questa lunga e discutissima edizione del Grande Fratello Vip 5. La finale del reality è stata rimandata due volte e ora è prevista per il primo marzo. Intanto, nell’attesa di scoprire chi sarà l’eliminato di stasera tra Samantha De Grentet, Zenga e la Ruta possiamo svelare cosa ha raccontato Alfonso Signorini, che ormai ha tirato le somme su questa sua avventura.

L’affetto dei fan per i concorrenti del GFVip

Un’edizione molto particolare questa del Grande Fratello Vip che tra tante polemiche e improvvisi lutti è riuscita comunque a ottenere un discreto successo. Il reality, infatti, ogni settimana si conferma il più longevo di tutti con uno share che oscilla dal 16% al 20%.

Il lutto che ha dovuto affrontare Dayane Mello all’interno della casa ha coinvolto tutti, compreso lo stesso conduttore. Alfonso Signorini, ha deciso di incontrare di persona la modella cercando di darle sostegno.

Un sostegno che possiamo dire è arrivato anche da parte dei telespettatori dato che hanno scritto più di 350 email al presentatore per porgerle le loro condoglianze. “Assistiamo a un processo di identificazione insolito, gli inquilini del GF diventano vicini di casa”, ha confermato il direttore di Chi.

Alfonso Signorini amareggiato per le parole della Elia e della D’Eusanio

Per Alfonso Signorini questa è la sua seconda edizione del GFVip. Come in molti sapranno, durante queste settimane attorno al reality ci sono state numerose polemiche, dal body shaming della Elia contro la De Grenet alle accuse di Alda D’Eusanio al compagno di Laura Pausini.

A tal proposito, il conduttore e autore del programma ha detto la sua, spiegando di essersi pentito per non aver reagito subito. “Mi pento di non aver sentito la battuta di Mario Balotelli”, ha dichiarato. Lo stesso per la Elia che sa che ha sbagliato e si è vergognato per non averla interrotta. “ Ho sbagliato, quando ho sentito Alda mi sono agghiacciato, ha concluso”: