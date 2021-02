Dopo la puntata de Il grande fratello Vip sono volate parole pesanti tra i due influencer Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

L’eliminazione di Maria Teresa Ruta ha scatenato gli animi nella casa del Grande Fratello Vip. Nessuno, infatti, si aspettava che la giornalista potesse abbandonare la casa e oltre al pubblico che è rimasto male, anche alcuni concorrenti non hanno accettato quanto successo. Inoltre, c’è stato anche un forte scontro nello studio di Canale 5 tra la stessa Ruta e Malgioglio che ha criticato pesantemente la donna. Ma il vero colpo di scena è avvenuto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, che parlando della puntata e delle varie clip viste, sono arrivati ad insultarsi in maniera pesante.

Forte lite in casa dopo la puntata del Grande Fratello Vip

L’eliminazione di Maria Teresa Ruta, per molti è stata dovuta alla nomination di Tommaso Zorzi. Il noto influencer, infatti, pare che nelle ultime settimane abbia perso un pò di consensi in quanto sembra essere venuta fuori la sua vera strategia. Ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip il pubblico ha deciso che la giornalista doveva abbandonare la casa e anche quest’ultima ci è rimasta molto male. A non prendere bene tale decisione anche sua figlia Guenda che ha accusato tutti di aver esagerato con sua madre, criticandola senza mai capirla.

Un duro sfogo terminato quasi con un pianto liberatorio… Ma il vero colpo di scena è avvenuto dentro la casa subito dopo la diretta. I ragazzi si sono riuniti in veranda e hanno parlato delle varie clip viste e di quanto successo durante la serata. A prendere parte in maniera molto accesa alla discussione Zorzi e la Salemi che dopo vari botta e risposta sono arrivati al punto di mandarsi a quel paese.

Forte lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

La situazione tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi man mano è degenerata. I due hanno iniziato a parlare di strategie varie insultandosi a vicenda. La giovane influencer è scoppiata in lacrime e alzandosi si è diretta dalla Orlando per cercare conforto. Pierpaolo, ovviamente, si è schierato dalla parte della fidanzata criticando l’atteggiamento del milanese.

Con il passare dei minuti i toni sono diventati sempre più alti e Tommaso si è diretto verso la porta rossa chiedendo di uscire. A fermarlo, Stefania e Andrea Zelletta, ma il loro aiuto è arrivata anche la produzione che ha bloccato la porta.