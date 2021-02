Briatore ed Elisabetta Gregoraci di nuovo insieme: “È riscoppiata la passione?”

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo al centro del gossip. La coppia beccata insieme al parco come una vera famiglia

La show girl calabrese è innamoratissima del suo bambino Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci da poco ha festeggiato 39 anni, festeggiando al GFVip con un abito da togliere il fiato. Subito dopo la sua uscita dal reality, Ely ha deciso di raggiungere l’ex marito in compagnia del figlio a Dubai, e li ha trascorso una settimana davvero di grande relax. In tutto ciò, sono tanti a chiedersi come mai i due, nonostante la separazione vadano così d’accordo tanto da condividere la casa, le vacanze e le giornate…

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci come Al Bano e Romina

Pochi giorni fa, l’ex coppia è stata beccata a Roma insieme. Elisabetta Gregoraci in compagnia di suo figlio Nathan Falco e Flavio Briatore sono stati paparazzati a passeggio per le strade della Capitale, proprio come una vera famiglia. Sorrisi, abbracci, sguardi e lunghe passeggiate insieme…

I due sono stati definiti dal settimanale Chi i nuovi “Al Bano e Romina”. Infatti, la loro situazione sentimentale ricorda molto quella dei due artisti, che come ben sappiamo nonostante si siano lasciati da più di 10 anni continuano a far sognare i prorpi fan, che vogliono un ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma per l’ex coppia?

A scatenare i fan di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci uno scatto postato su Instagram proprio dallo stesso imprenditore. L’uomo ha condiviso un’immagine dove si ritrae insieme alla sua ex moglie scrivendo accanto una semplice didascalia ma che significa molto “Noi tre”.

E’ davvero possibile che ci sia un ritorno di fiamma? Infine, come mostrano anche le immagini di Chi , la Gregoraci è molto serena accanto a Flavio tanto che si mostra sempre sorridente e felice.

La Gregoraci, inoltre, come mostra anche un’altra foto pubblicata sempre dallo stesso giornale, non sta mai ferma e al parco si diverte a giocare a pallone con suo Nathan. Una mamma sportiva ed altetica che anche in jeans e maglietta sa sempre essere sexy e sensuale.