La gelosia impazza nella casa del GF Vip. Pierpaolo Pretelli è convinto di non piacere fisicamente a Giulia Salemi e la accusa di preferire Zelletta. Ecco cosa sta succedendo nella casa più spiata d’Italia.

Continua la storia d’amore al GF Vip tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia nonostante la difficile e infinita convivenza sembra reggere la pressione del gioco continuando la relazione con apparente serenità. Apparente perché le liti e le incomprensioni ci sono e spesso sfociano in interminabili discussioni. Discussioni che hanno attirato le critiche di quasi tutti i coinquilini che accusano la Salemi di essere troppo pensate e infantile, rendendo la vita di Pierpaolo un vero inferno. Inoltre per molti entrambi vivrebbero i loro sentimenti in modo troppo condizionato dalle reazioni al di fuori delle casa. Tommaso Zorzi ha fatto notare come la coppia cambi atteggiamento in base agli aerei e agli input che riceve dall’esterno. Se tifano per loro sembrano più innamorati che mai, se invece ricevono critiche passano la giornata separati. Un commento dell’influencer che ha avuto approvazione da molti coinquilini. Ma i problemi della coppia non sembrano finiti. Questa volta è Pierpaolo ad accusare la compagnia di provare attrazione per Andrea Zelletta.

un uomo che si vede brutto e che ha sempre ricevuto attacchi sul suo modo di essere… non lo dà mai a vedere, perché parliamoci chiaro se lui non avesse detto che non si vede bene a livello estetico nessuno se ne sarebbe accorto 💔#prelemi pic.twitter.com/lhKl8fEOlN — emily (@veronicamelis18) February 11, 2021

L’ex velino nonostante sia oggettivamente un bellissimo ragazzo, sembra avere diverse insicurezze. Già alcune settimane sempre in una discussione con la Salemi aveva accusato la fidanzata di non essere attratta fisicamente da lui. Oggi invece si sente perdente nel confronto con Zelletta, sicuro che la fidanzata preferisca l’aspetto fisico dell’ex tronista pugliese. Giulia ha provato più volte a tranquillizzare il fidanzato ricordandogli di avere occhi solo per lui e non avere mai guardato Zelletta con malizia. Pierpaolo è sembrato rassicurato dalle parole di Giulia ma nonostante questo è sempre alla ricerca di continue conferme. Sono molti ad avere dubbi sul futuro della relazione una volta finito il reality ma per ora la coppia sembra intenzionata a far ricredere tutti.

Nell’ultima settimana si sono scambiati parole importanti arrivando a dirsi anche il fatidico ti amo. E voi cosa ne pensate? La relazione avrà un futuro al di fuori della casa più spiata d’Italia?