Il padre del bellissimo attore turco, Can Yaman, non si è mai visto in pubblico, ma il figlio ha pubblicato una foto sconvolgente su Ig.

Lui è un attore che è diventato super famoso in Italia e non solo, per la sua partecipazione alla soap opera turca, DayDremers.

Stiamo parlando ovviamente di Can Yaman, ma avete mai visto il padre? E’ ancora più bello del noto figlio.

Can Yaman: Avete mai visto il padre è più bello del noto attore!

Come sappiamo tutti, e come conosciamo alla perfezione ogni piccola parte del noto attore turco Can Yaman, in pochi conoscono il padre di cotanta bellezza nel figlio.

Ma come si suol dire da qualcuno avrà anche ripreso, questo bellissimo ragazzo, solamente fino ad oggi nessuno conosceva il padre di Can.

In questi giorni abbiamo avuto modo anche di conoscere altri dettagli della sua vita privata, ovvero sembra essere arrivata la conferma della sua relazione con la bellissima presentatrice sportiva Diletta Leotta.

Una coppia di bellissimi, dove c’è poco da commentare ma solamente da seguire con tanta simpatia per i due, ed un po’ di tristezza per le ammiratrici di Can, anche se una donna comune difficilmente può conquistare un personaggio del mondo dello spettacolo, specialmente quando è così famoso.

Come sappiamo in questo momento il bell’attore è impegnato per le riprese del nuovo Sandokan, ed anche per questo si sta allenando davvero molto in palestra, per la felicità di tutte le sue ammiratrici, che sicuramente vedranno il film.

Ma torniamo all’immagine che ha pubblicato di recente Can sul suo profilo social di Instagram, lasciando tutti senza parole.

Possiamo infatti vedere, lui ed il padre, Guven, di profilo, dove tutti e due indossano gli occhiali, e la loro bellezza è davvero tanta.

Anzi il padre è ancora più interessante, se possibile, del giovane figlio e noto attore Can Yaman.

Sotto alla fotografia i commenti si sono sprecati per tutti e due, e voi tra i due quali preferite? Padre oppure figlio?