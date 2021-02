Vediamo insieme di capire che cosa sta succedendo al programma Uomini e Donne, e perché è stato diffidato dalla tronista.

Come sappiamo il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi è sempre molto amato ed apprezzato, stiamo parlando ovviamente di Uomini e Donne.

Vediamo insieme però che cosa sta succedendo in queste ultime ore, come viene riportato dal web.

Uomini e Donne è stato diffidato dalla dama: Tutti gli aggiornamenti sul caso

Cerchiamo di partire dall’inizio, ovvero quando la passata settimana, in uno dei vari appuntamenti giornalieri del programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne è successo l’impensabile.

Il cavaliere, Giancarlo Cellicci, ha mostrato ai due noti, e storici, opinionisti del programma, ovvero Gianni Sperti e Tina Cipollari, alcuni filmati in intimità con Aurora Tropea.

Ovviamente, la vicenda ha dato fastidio a moltissimi telespettatori, ma non solamente, anche Selvaggia Lucarelli ha criticato pesantemente l’accaduto.

Stando alle voci che possiamo leggere sul noto sito, Dagospia, sembra che la dama, abbia diffidato il programma di Maria ma anche il cavaliere Giancarlo Cellucci.

Sono stati, accusati, anche Tina e Gianni che continuavano a chiedere di mostrare le immagini, e Maria De Filippi, che non si è mossa per fermarli, e per questo motivo è stato diffidato il programma.

Ma la notizia continua a circolare sul web, e sembra che dalle prossime puntata, Maria chieda espressamente di non fare più il nome di Aurora, ma ancora ovviamente non c’è l’ufficialità del programma condotto da Maria de Filippi.

Si parla di un vero e proprio reato, ovvero il revenge p..n, effettuato dal cavalieri nei confronti della dama.

Al momento possiamo solamente attendere e vedere che cosa succederà e come si svilupperà la vicenda, secondo voi ha fatto bene la dama a procedere in questo modo?