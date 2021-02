Cerchiamo di capire insieme che cosa succederà nella puntata di domani per, Il cantante mascherato, dato i nuovi guai del programma.

Il programma che va in onda sulla Rai, e condotto da Milly Carlucci è molto amato ed apprezzato, stiamo parlando del Il Cantante mascherato.

Cerchiamo di capire insieme che cosa succederà in puntata dato i vari problemi che stanno emergendo con le varie maschere, ed i suoi personaggi nascosti.

Il cantante Mascherato guai con le maschere: cosa succederà domani

Il programma stà iniziando ad entrare nel vivo della competizione, perché le puntata che abbiamo visto sono già un paio, ma come tutti i programma in diretta, ci sono problemi.

Se pensiamo poi, che in questo momento così particolare, bisogna anche far attenzione al Covid, tutto viene amplificato.

Per il Cantante mascherato, programma condotto in modo magistrale da Milly Carlucci, però ci sono alcuni problemi, specialmente con alcune maschere, per via dell’estremo caldo che sentono, e dei relativi problemi che possono avere.

Come sappiamo, nelle prima puntata è stato direttamente il personaggio Baby Alieno, che ha volutamente abbandonato il programma, per via del caldo che sentivano all’interno, dove si nascondeva i Ricchi e Poveri.

Ma, stando a quanto dichiarato da Milly Carlucci, anche altre maschere sono in pericolo, ovvero il Lupo, il Gatto e la Giraffa.

Nell’intervista che ha rilasciato alle pagine di Di Più tv, ha infatti dichiarato che tutte le teste delle maschere sono imbottite di gommapiuma, e questo fa aumentare il calore, ed insieme, ad alcune che hanno anche il pelo, rigorosamente ecologico, amplifica il problema.

Sono stati inseriti, alcuni piccolo ventilatori al suo interno, ma spesso non sembra bastare, data poi anche tutte le luci che ci sono in studio

Una maschera che ha fatto preoccupare particolarmente Milly è stata quella del Gatto, anche se sotto indossa dei semplici pantaloni, la testa è particolarmente pesante, tanto che si era formato, per via dell’eccessivo calore, il vapore acqueo che ha appanno gli occhi della maschera.

Unico sistema per risolvere il problema, come ha dichiarato la stessa Milly Carlucci è il tanto allenamento.

E voi cosa ne pensate di quanto dichiarato da Milly Carlucci? Qual’è la maschera che preferite e chi si cela al di sotto?