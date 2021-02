Vediamo insieme che cosa ha dichiarato ieri sera, Flavio Insinna durante il programma L’eredità, stupendo tutti.

Il programma che va in onda tutte le sere e vede al timone il bravissimo e super preparato, Flavio Insinna, è super amato e seguito.

Ma nella serata di ieri è successo qualcosa che nessuno si aspettava, vediamo meglio insieme che cosa.

L’eredità: Flavio Insinna stupisce e svela tutto in diretta

Nella serata di ieri, come sempre è andata in onda l’anteprima del programma, super amato dal pubblico, ovvero L’Eredità.

Normalmente, in questa parte del programma Flavio legge le lettere che arrivano dagli spettatori, con complimenti vari alla trasmissione, ma anche alcune domande.

Come è stato nel caso di ieri, dove una telespettatrice ha espressamente chiesto come si fa a partecipare al gioco.

Flavio Insinna, ha prontamente spiegato in diretta come funziona, ovvero bisogna chiamare il numero 02.2828000.

Al momento, ha anche rivelato che i casting sono in corso, ma è possibile, in caso partecipare anche alla prossima edizione, sempre se si viene selezionati come concorrenti, ovviamente.

Il bel presentatore, ha anche letto una bellissima poesia che hanno inviato al programma, e si è evidentemente emozionato.

Flavio ha ringraziato per le parole ricevute, e per quello che hanno scaturito, ricordando che in questo momento particolare, è importante emozionarsi per le cose belle.

Tornando poi al gioco vero e proprio, dopo questa rivelazione in diretta che nessuno si aspettava, il campione in carica, ovvero Andrea, non è riuscito ad aggiudicarsi la somma finale alla ghigliottina.

Ovviamente, questa sera avrà nuovamente la possibilità di arrivare fino alla fine, e magari vincere una bella somma.

Ieri sera, alla ghigliottina finale, erano rimasti solamente, sempre per modo di dire, 4.375€, sbagliando anche i vari indizi per arrivare alla parola finale del gioco.

E voi avete seguito il programma condotto dal bravissimo e super affascinante Flavio Insinna? Avevate indovinato la parola corretta alla ghigliottina?