Cerchiamo di capire che cosa ha rivelato, stupendo tutti l’amato giornalista Alberto Matano, nel programma La Vita in diretta.

Il programma che lo vede al timone tutti i giorni, per quanto riguarda La vita in diretta è amato e seguito con attenzione.

Ma nella puntata di ieri, Alberto Matano ha fatto una rivelazione, evidentemente emozionato che ha lasciato tutti senza parole, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Alberto Matano emozionatissimo rivela in diretta: “E’ nata!”

La puntata di ieri, per quanto riguarda il programma condotto in modo quasi perfetto, da Alberto Matano, della Vita in diretta, è stata la numero 100.

Un grandissimo traguardo, con il quale il padrone di casa, ha fatto un annuncio che nessuno si aspettava, ed era evidentemente emozionato per l’accaduto.

Le parole sono state le seguenti:

“Voglio chiudere con una notizia bellissima che riguarda la famiglia di questo programma: è nata Luna, la figlia della nostra Shaila, che in questi mesi ha sempre lavorato da casa….benvenuta Luna”

Ci sono stati poi anche i ringraziamenti agli altri colleghi del programma, per aver raggiunto questo importante traguardo delle 100 puntate.

Nella puntata di ieri, poi si è dato grande spazio anche al programma Il Cantante mascherato, e tra gli ospiti c’era anche Alessandra Mussolini che si trovava sotto la maschera della Pecorella.

E tra le varie ipotesi era anche stata scoperta dai giudici presenti in studio, e si è parlato anche del ritorno del grandissimo cantante Al Bano, che ha partecipato alla precedente edizione nei panni del lupo.

E’ stata fatta poi, anche la battuta, se per caso, sotto a qualche maschera si celi Alberto Matano, ma il giornalista ha fatto il segno di rimanere in silenzio e poi ha aggiunto, che ci vorranno ancora un po’ di puntate per capire se lui c’è veramente oppure no.

Secondo voi, quindi è possibile che sotto a qualche maschera del programma condotto da Milli Carlucci ci sia proprio Alberto Matano? Ed in caso sotto quale?