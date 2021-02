Gigi D’Alessio avrebbe una nuova fidanzata: si tratterebbe di una giovane campana, molto bella e lontana dal mondo dello spettacolo

E’ passato ormai tanto tempo da quando Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono detti addio. Se la cantante ad oggi è ancora single, diversamente sembra la situazione per il cantante partenopeo. Alcuni rumors, infatti, parlano di una nuova fiamma per il cantante, molto giovane e campana come lui. Ma andiamo a vedere chi sarebbe questa donna.

Chi è Denise la nuova fiamma di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio avrebbe chiuso definitivamente con Anna Tatangelo. Ricordiamo che l’ex coppia dopo la prima separazione ha deciso di riprovarci soprattutto per amore del piccolo Andrea. Purtroppo, le cose non sono andate per il verso giusto e hanno deciso di dirsi addio di nuovo. A distanza di due anni, però, pare che per Gigi sia arrivato di nuovo l’amore. Secondo alcune indiscrezioni, il cantante napoletano avrebbe perso la testa per una sua giovane fan.

La donna misteriosa, si chiamerebbe Denise ed è nativa di Capri. I due si sarebbero conosciuti proprio quest’estate, durante una vacanza di D’Alessio sull’isola. La ragazza, che ha 26 anni meno di lui, sarebbe stata già presentata ai figli del grande musicista e vivrebbe a Napoli accanto alla ex moglie Carmela. Infine, pare che anche a Roma si stata avvistata diverse volte sulla Lamborghini di Gigi e diretta nella villa dove il cantante viveva con Anna.

Il rapporto oggi tra il cantante e la sua ex compagna

La notizia del nuovo presunto amore di Gigi D’Alessio ovviamente ha fatto il giro del web. Per ora, non ci sono ancora conferme o smentite da parte del cantante e quindi tutto resta ancora un mistero. Quello che possiamo dire con certezza è in che rapporti è oggi il cantante con Anna Tatangelo.

La loro storia risale ai primi 2000 e nonostante le tante chiacchiere, la coppia è stata insieme per ben 15 anni. Un amore unico, leale e sincero che la cantante di Sora porta ancora nel proprio cuore.

Ci sono stati tanti alti e bassi nella loro relazione ma come sempre, fino alla rottura, sono riusciti a superare ogni ostacolo. Attualmente, la Tatangelo è molto serena anche perchè durante il lockdown ha avuto modo di riflettere su se stessa ed è riuscita a ricucire un ottimo rapporto con Gigi.