Nella puntata di oggi di Uomini e donne 12 febbraio tornerà l’ex dama del parterre Veronica Ursida per uno scontro con Armando

Le anticipazioni di uomini e donne, relative all’appuntamento odierno come sempre svelano tanti colpi di scena. Anche oggi, si parlerà inizialmente di Gemma Galgani e della sua nuova conquista Maurizio. Dopo le foto a petto nudo del cavaliere che ha mandato alla torinese, nella registrazione di oggi la dama farà un passo indietro e seguirà il consiglio di Maria: ovvero quello di dargli una seconda possibilità. A quanto pare, però, Gemma non sarà la sola protagonista, stando agli spoiler oggi tornerà Veronica Ursida per avere un duro confronto con Armando Incarnato. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Gemma Galgani da una seconda possibilità a Maurizio

Sempre grandi emozioni e colpi di scena a Uomini e donne. Maria De Filippi nella puntata di oggi 12 febbraio, consiglierà a Gemma Galgani di dare un’altra possibilità a Maurizio il poeta, in quanto sembra davvero interessato a lei.

La torinese vede nel cavaliere troppe “avances” e a lasciarla perplessa sia la poesia “hot” che l’immagine di lui a dorso nudo. Ovviamente le sue riflessioni scateneranno l’ironia di Tina Cipollari che non perderà occasione per prendersi gioco di lei. Tra le due ci saranno una serie di botta e risposta che si concluderanno come sempre.

Uomini e donne oggi: torna Veronica Ursida

Come fanno sapere le anticipazioni di Uomini e donne, oggi dovrebbe esserci lo scontro di fuoco tra Armando Incarnato e Veronica Ursida. Il cavaliere napoletano e la dama si sono frequentati in passato nel programma e come in molti ricorderanno il loro rapporto si è concluso in malo modo.

Nelle scorse puntate, durante le reciproche accuse tra l’imprenditore e Aurora Tropea, è saltato fuori il nome della dama, che tra l’altro è molto amica di Aurora. Armando è convinto che le due donne parlino male di lui sui social sotto falsa identità e nella puntata di oggi vedremo cosa la Ursida racconterà. Dii sicuro, possiamo anticipare che ci attende uno scontro da non perdere.