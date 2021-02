Gemma Galgani: scandalo a U e D, “4 anni che non vedo se**o”, Maria la fulmina

Gemma Galgani si lascia andare ad una frase clamorosa che mette in imbarazzo l’intero studio di Uomini e donne e la stessa Maria De Filippi

Durante la puntata di uomini e donne il pubblico a casa ha assistito ad un teatrino davvero molto particolare. Protagonista come sempre Gemma Galgani e le sue avventure amorose. Di recente, la dama ha conosciuto e frequentato Maurizio Guerci e come ormai è noto a tutti tra i due ci sono stati vari incontri passionali. La torinese è una donna d’altri tempi, con sani valori e molto decisa a trovare il compagno della sua vita. Motivo per cui è presente al trono over da più di 10 anni, anche se per tutti la sua figura è diventata un vero e proprio personaggio.

Gemma Galgani lascia di stucco i presenti in studio e anche Maria

Gemma Galgani continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne. La sua presenza nel parterre ormai è fissa e tutti sono curiosi di sapere come procede la sua vita amorosa. Come detto in precedenza, la dama ha da poco concluso la frequentazione con Maurizio di circa 20 anni più giovane di lei. Tra i due, tanta complicità e non solo mentale.

La torinese, infatti, ha ammesso che sotto le lenzuola entrambi hanno fatto scintille ed ha provato emozioni quasi dimenticate… Nell’ultima puntata andata in onda, Gemma ha fatto molto discutere perché si è lasciata scappare una frase in cui anche Maria De Filippi è rimasta senza parole. “Sono quattro anni che non vedevo se***”, ha dichiarato improvvisamente la Galgani, lasciandosi andare ad un linguaggio che solitamente non le appartiene.

Maria De Filippi “fulmina” Gemma

La frase detta da Gemma Galgani ha praticamente scandalizzato Maria De Filippi, che guardandola con imbarazzo ha replicato: “Gemma, ma quest’anno… “. Senza finire la frase, da casa tutti hanno capito a cosa alludesse la padrona di casa.

La dama torinese e Maurizio Guerci hanno avuto vari rapporti intimi e Gemma ha ammesso che ha provato anche forti emozioni. Purtroppo, le cose tra i due sono finite in malo modo e possiamo dire improvvisamente per volere del cavaliere. Per tale ragione, la sua nemica Tina Cipollari non ha esitato a prenderla in giro e a ricordarle quanto sia ridicola a questa età con i suoi atteggiamenti.