Alba Parietti duro attacco alla Ruta “bugiarda, inventa relazioni mai avute”

A Live Non è la D’Urso, Alba Parietti si è scagliata duramente contro Maria Teresa Ruta, per la showgirl la vippona avrebbe mentito su alcuni suoi corteggiatori del passato “Alain Delon ci ha provato con me, ecco le prove“, scopriamo cosa è successo

A Live non è la D’Urso ospite in studio, Alba Parietti, la show girl nell’ultima puntata del Gf Vip ha affrontato faccia a faccia Maria Teresa Ruta, dopo che quest’ultima aveva confessato in modo innocente di aver ricevuto delle avance da Alain Delon durante la cena di Miss Italia e dopo essere stata invitata al suo tavolo per sedersi vicino a lui ha scoperto che Alba Parietti le aveva “fregato il posto” confessando anche che per tutta la serata la showgirl è rimasta accanto al regista. Inaspettatamente alla fine della cena Delon si è avvicinato alla Ruta chiedendole se volesse andare a bere qualcosa insieme a lui ed è stato a questo punto del racconto che Maria Teresa ha fatto capire che Alain Delon avesse preferito lei invece che la Parietti.

Ovviamente Alba molto attenta alle dinamiche del reality non ha preso bene queste dichiarazioni e si scagliata contro Maria Teresa dicendo “è una millantatrice” allegando alle sue parole scritte un video in cui Delon confessa di averci provato con lei e non il contrario, quindi secondo la Parietti il racconto della Ruta non corrisponderebbe alla realtà, infatti ha portato altre prove, scopriamo di cosa si tratta.

Alba Parietti contro la Ruta “mi ha messa in cattiva luce”

Alba Parietti non ha digerito il racconto di Maria Teresa Ruta sul presunto corteggiamento di Alain Delon, in particolare non le ha fatto piacere essere passata come mangiatrice di uomini famosi e soprattutto come una che ruba i posti ad altre donne infatti ha scritto “Non mi riconosco in quella donnina che ruba il posto al tavolo per stare vicino alla star. La protagonista della mia vita sono io e non permetto nessuno di farmi sembrare una comparsa.”. Per questo motivo a Live non è la D’Urso ha fatto intendere che quella sera è stato Delon a provarci con lei e non il contrario, in più ha aggiunto che tra loro non c’è mai stato nulla se non una grandissima amicizia.

Alba, proseguendo nel suo racconto ha voluto fare chiarezza su quanto dichiarato da Maria Teresa confessando che una notte si trovava a Madrid con Delon e l’ha costretto a rimanere in una cabina telefonica mentre chiamava il suo fidanzato dell’epoca, Stefano Bonaga, perché in quel periodo aveva paura che la stesse tradendo e ha aggiunto “Maria Teresa ha ridimensionato il racconto, forse perché si è resa conto di aver cambiato l’ordine dei fatti di quella famosa serata” ma non è finita qua perché la Parietti ha continuato ad attaccare la vippona dicendo di essere molto arrabbiata con lei perché l’ha messa in cattiva luce e l’ha fatta passare per quella che non è.

In studio, dopo qualche minuto, è intervenuta anche Guenda Goria, figlia di Maria Teresa, per difendere la madre dalle accuse della Parietti confessando che il racconto della Ruta corrisponde alla realtà, visto che in più di un’occasione, sua madre, glielo aveva raccontato proprio nello stesso modo in cui l’ha spiegato nella casa del Gf Vip.

Ma non è finita qui perché dopo i vari commenti su quanto accaduto, la D’Urso ha mostrato una frecciatina scritta dal compagno della Ruta, Roberto Zappulla rivolta alla Parietti “Brava amore mio, sei generosa, visto che sei nella casa del GF da 4 mesi e regali ospitate a chi è fuori” ovviamente Alba di tutta risposta non si è trattenuta e ha detto “chi si assomiglia si piglia, ringrazio Roberto di questo messaggio simpatico. Sono quarant’anni che faccio in televisione non ho mai scomodato per sedermi al tavolo con nessuno“.

Vedremo se nella prossima puntata del Gf Vip ci saranno altri colpi di scena tra le due prime donne, non ci resta che aspettare le prossime news.