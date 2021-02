Nella puntata del Gf Vip di venerdì 1 febbraio i vipponi hanno indossato degli abiti da urlo lasciando i telespettatori letteralmente a bocca aperta, scopriamoli insieme

Come ogni lunedì sera la puntata in prima serata del Gf Vip ha regalato emozioni, tra pianti e risate i concorrenti sono riusciti a entrare nei nostri cuori facendosi conoscere per quello sono, non sono di certo mancate le polemiche soprattutto per la mancata squalifica di Alda D’Eusanio che ha scatenato il caos sul web, ma il pubblico sempre attento ai dettagli non ha potuto fare a meno di notare, come nella puntata di ieri sera, i vipponi abbiano dato il meglio di se sfoggiando degli outfit da urlo, scopriamo gli abiti che hanno avuto maggior successo.

Gf Vip: Elisabetta Gregoraci, l’outfit che fa sognare

Come in ogni puntata Elisabetta Gregoraci era presente in studio, anche se eliminata da ormai diversi mesi continua a far parlare di se per la sua ex amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, tra imbarazzi e fughe per non incontrare la madre di Giulia Salemi, gli utenti sul web, sempre molto attenti, si sono complimentati con lei per la scelta del vestito che ha fatto impazzire tutte le ragazze appassionate del Gf Vip, l’abito in questione è di Marco Bologna ha una fantasia floreale ed è stata lei stessa a taggare il brand in una foto postata su Instagram. Manuel Di Gioia ha fatto notare su twitter come la fantasia di quell’abito richiami il tailleur della Balivo a Domenica In, qui sotto il post:

Sonia Lorenzini e Stefania Orlando, il rosa shocking non passa mai di moda

Nella puntata di ieri sera gli utenti sul web non hanno potuto fare a meno di notare la similarità degli abiti di Stefania Orlando e Sonia Lorenzini, entrambe hanno scelto un completo fucsia e l’hanno sfoggiato con molta eleganza.

L’ex tronista si è scattata una foto e l’ha pubblicata su Instagram taggando il brand The Attico, il blazer ha una cifra da urlo cioè 1239€ invece i pantaloni costano 791€, qui sotto il post sempre di Manuel Di Gioia su twitter, ormai è diventato un esperto a trovare gli outfit dei vipponi:

Mentre invece Stefania Orlando ha indossato l’abito sempre in fucsia di un famoso marchio, cioè Ivania Boni conquistando con classe il cuore dei telespettatori, qui sotto Stefania in tutta la sue eleganza:

Dayane Mello e l’outfit di Dolce e Gabbana ma il prezzo è da perdere la testa

Dayane Mello ancora una volta ha lasciato il pubblico senza fiato, la modella brasiliana è talmente bella e seducente che qualsiasi cosa si metta risulta incantevole, ma nella puntata di ieri sera del Gf Vip ha sorpreso tutti indossano un abito lungo di Dolce e Gabbana ma la cifra è da capo giro, il vestito in questione vale ben 4450€, ovviamente gli utenti sul web scoprendo il prezzo sono rimasti senza parole.

Per scoprire i prossimi outfit dei vipponi dobbiamo aspettare la puntata di venerdì sera, non vediamo l’ora di vederli in tutta la loro bellezza.