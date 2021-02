Filippa Lagerback lo confessa ai follower: “È una mia grandissima fobia”

Filippa Lagerback ha fatto una confessione a follower di Instagram: la conduttrice ha da tempo una fobia che non riesce proprio a superare

Una foto su Instagram che ha attirato l’attenzione dei follower per parlare di una sua fobia, che da tempo non riesce proprio a superare. La conduttrice ha usato questo ‘stratagemma’ del post sui social, sapendo di poter suscitare l’interesse generale nei suoi confronti, ed avere un confronto con i follower che apprezzano da sempre le sue qualità. La moglie di Daniele Bossari è una donna estremamente seducente e di classe. Bellezza tipicamente nordica, la 47enne di Stoccolma ancora oggi riesce a catturare l’attenzione dei suoi follower, che si dicono spesso pazzi di lei. Molto attiva sui social, nell’ultimo periodo ha mostrato una forte propensione al dialogo con i follower, con le risposte che riesce a dare quasi a tutti quando viene chiamata in causa. Proprio questa rappresenta una delle sue armi che la fanno apparire come un personaggio di primissimo livello.

Ma scopriamo quale confessione ha fatto ai follower su Instagram e quale fobia l'angoscia. Il post che ha pubblicato, ancora sotto le coperte, non ha bisogno di ulteriori commenti: "Avete qualche strana fobia? 😅 Oltre i ragni che mi terrorizzano detesto vedere gente che si lava i denti 😂, che cammina in giro per la casa o peggio, in ufficio dopo pranzo, con lo spazzolino, magari con la schiumetta sulla bocca (argh!😅), anche nei film devo coprire gli occhi davanti a certe scene 😂😂😂 e W i bagni separati in casa! Lo so, sono strana… ora tocca a te! 🙈🙉🙊". Cosa ne pensate di questa fobia? E voi ne avete una?