Brutta esperienza per Federico Fashion Style alla stazione Centrale di Milano, l’hair stylist si è sfogato sul suo profilo Instagram e preso da una crisi di nervi è scoppiato in una valle di lacrime ha detto “vergognatevi“, scopriamo cosa è successo

Il famoso hair stylist, Federico Fashion Style, ha passato sulla sua pelle un terribile momento, è stato lui stesso a raccontare passo dopo passo cosa gli era appena capitato sul suo profilo Instagram, tra una crisi di pianto e la disperazione del momento il parrucchiere inizialmente ha fatto molto preoccupare i suoi fan, scopriamo nel dettaglio cosa è successo a Federico Fashion Style.

Nelle ultime ore Federico Lauri è finito al centro dei riflettori, il parrucchiere dopo essere stato nello studio di Barbara D’Urso come l’opinionista stava per tornare nella sua Roma e mentre aspettava di prendere il treno è accaduto l’impensabile, ha avuto una crisi di nervi in stazione centrale a Milano, l’uomo è andato completamente in tilt perdendo il controllo di se e in tutto ciò ha iniziato a filmarsi, ovviamente i suoi followers sono rimasti sconcertati dal vederlo in quello stato, ma il parrucchiere dopo qualche minuto si è calmato e spiegato cosa gli è successo, ecco le sue dichiarazioni.

Federico Fashion Style in lacrime “ho avuto paura”

Il famoso parrucchiere non è riuscito a contenere la rabbia nonostante si trovasse in un luogo pubblico non ha trattenuto le lacrime e si è lasciato andare a un lungo sfogo per un episodio capitatogli nella stazione di Milano, le sue prime parole con gli occhi lucidi sono state “vi sembra normale fare una fila di questo genere? io ho perso il treno. Ma voglio capire una cosa: in questa maniera non si prende il Covid? Tutti appiccicati l’uno all’altro, fanno perdere il treno alla gente, il Covid così non si prende secondo loro” ha spiegato l’hair stylist e pieno di rabbia ha anche aggiunto di non riuscire ad arrivare in tempo a prendere il treno per colpa dei controlli troppo lunghi. Nonostante sia arrivato un’ora prima al binario e munito di autocertificazione non è servito a nulla infatti infuriato ha confessato “il treno è partito. L’autocertificazione ce l’ho in mano. Non l’hanno nemmeno guardata, non gliene frega niente. Mi hanno fatto perdere il treno per fare una fila di un’ora. E neanche ti guardano l’autocertificazione. Questi stron*i. Ma vi sembra normale a voi? Il treno è partito e loro te lo fanno apposta. E avevo l’autocertificazione, eccola. Stron*i!“.

Nulla da fare per Federico Fashion Style, il parrucchiere alla fine non è riuscito a prendere in tempo il treno in tempo per tornare a casa, la sua ultima frase prima di chiudere la comunicazione con i suoi followrs è stata “ non lo accetto questo, è una vergogna“.