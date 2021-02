Ilary Blasi e il risveglio senza veli, la conduttrice dell’Isola Dei Famosi pubblica delle foto sexy su Instagram e fa impazzire i suoi fan, scopriamo insieme gli scatti inediti

Un lunedì mattina bollente per Ilary Blasi, la conduttrice ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti senza veli del suo risveglio, bella e seducente la showgirl ha lasciato i suoi followers a bocca aperta. La moglie di Totti pronta per iniziare la nuova avventura come presentatrice dell’Isola dei Famosi deve essersi alzata piuttosto ispirata, infatti come si può notare dalle foto qui sotto Ilary nel suo primo scatto sexy mostra la folta chioma bionda sulla schiena completamente nuda e si trova ancora a letto con il suo amato gatto chiamato Donna Paola, la bella romana è senza veli ma per niente volgare, ha semplicemente voluto augurare un buon lunedì mattina a tutti i suoi fan, niente di meglio per poter affrontare la giornata nel modo giusto.

Non è finita qui perché la conduttrice ha postato anche altri scatti seducenti, il secondo in particolare mostra un primo piano tagliato a metà in cui si travede la bocca e ancora i suoi capelli biondissimi, ovviamente le foto hanno subito fatto il giro del web e i suoi followers hanno iniziato a ripostarle su tutti i social. La Blasi 39 anni appena compiuti sfoggia un fisco da urlo e super tonico, insomma un lunedì diverso dagli altri per gli utenti sul web che hanno iniziato la settimana del modo migliore.

Ma non solo i suoi fan sono rimasti stupiti dalla conduttrice, anche il marito della Blasi, Francesco Totti, anche se non è presente nelle foto, qualche ora fa si è complimentato con la moglie sempre sui social per avergli preparato un bel pranzetto che l’ha reso piuttosto felicee che si è goduto con tutta la famiglia, ecco la foto qui sotto.

Ma a infiammare il web non solo le foto di Ilary ma anche la notizia della sua prossima conduzione all’Isola Dei Famosi, la sexy presentatrice è amatissima dai telespettatori che infatti non vedono l’ora di vederla alle prese con i naufraghi, l’abbiamo già vista nei panni di presentatrice del Gf Vip e proprio durante il reality moltissimi utenti si sono affezionati a lei per il suo modo autentico di condurre.

Non ci resta che aspettare l’inizio dell’Isola dei Famosi per rivederla in tutta la sua bellezza ancora all’interno delle nostre case, anche noi non vediamo l’ora di scoprire come se la caverà la bella romana in questo nuovo ruolo, intanto le facciamo i migliori auguri.