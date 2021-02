L’ex opinionista dell’Isola dei Famosi continua la sua esperienza al GF Vip grazie al televoto del pubblico. Trattamento molto di verso da quello riservato a Fausto Leali cacciato per aver pronunciato la stessa parola. Ecco la polemica scoppiata nelle ultime ore.

Alda D’Eusanio potrà rimanere dentro la casa del GF Vip. Dopo una settimana di forti polemiche per alcune parole usate dalla gieffina, il pubblico ha deciso che nonostante gli errori commessi, potrà comunque continuare la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia. La conduttrice 70enne è stata protagonista di numerosi episodi non troppo “politically correct”, creando scompiglio sia in casa che fuori, ma durante una cena dello scorso week-end ha usato un termine razzista famoso per aver già causato l’eliminazione di Fausto Leali, che gli autori non hanno potuto perdonare. Una battuta infelice detta senza pensarci che però ha causato la reazione di moltissime persone fuori dalla casa che hanno chiesto la sua squalifica immediata. Durante la diretta di ieri sera Alfonso Signorini ha comunicato la notizia ad Alda, che ha immediatamente ammesso l’errore chiedendo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, scusandosi addirittura in nome di tutte le persone bianche per gli anni di schiavitù che il popolo di colore ha dovuto sopportare.

Insomma della scuse più che sentite, che però non gli ha risparmiato un provvedimento disciplinare. Questa volta però il GF Vip ha deciso di non squalificarla dal gioco ma di rimandare la decisione al pubblico a casa. Una soluzione che non è piaciuta a molti, non per la gravità dell’affermazione, ma per la differenza di trattamento tra la conduttrice e Fausto Leali. Il termine usato dai i due infatti è stato esattamente lo stesso ma l’epilogo molto differente. Il conduttore Alfonso Signorini ha subito spiegato che l’espressione infelice non era indirizzata volontariamente verso un’altra persona, risultando meno offensiva di quella di Leali.

Quindi il GF Vip ha affidato l’ardua sentenza al pubblico, che dopo un televoto flash con il 58 % dei voti, ha deciso di salvare Alda Deusanio, permettendole di continuare la sua avventura nella casa. Non tutti però sono stati d’accordo con la sentenza e su Twitter ed Instagram, molti utenti hanno manifestato il loro malcontento. E voi che cosa ne pensate?