Che cosa è accaduto alla bellissima e super seguita Chiara Ferragni durante questo bellissimo momento della gravidanza? Scopriamo insieme.

Lei è una delle influencer maggiormente seguite in tutto il mondo, stiamo parlando di Chiara Ferragni.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato, lasciando tutti senza parole, durante questo periodo finale della sua gravidanza.

Chiara Ferragni triste:”è successo in gravidanza ma c’era da aspettarselo”

Come sappiamo la super seguita Chiara Ferragni diventerà mamma per la seconda volta nel mese di marzo, quindi manca davvero pochissimo tempo.

In tutto questo periodo, praticamente si è spostata pochissimo ed insieme a Fedez e al piccolo Leone, sono rimasti quasi sempre nel loro bellissimo attico milanese.

Il primo figlio di Fedez e Chiara, non vede l’ora di essere un fratello maggiore, e come possiamo vedere dalle varie immagini che pubblica Chiara, molto spesso bacia il pancione della mamma.

Il nome della piccola che porta in grembo è ancora super segreto, anche se Chiara ha confessato di averlo deciso.

Anche il corredino, al momento non è stato svelato, ma come per tutte le mamme in dolce attesa sicuramente.

Ma in questi giorni, giustamente, Chiara si sta godendo la sua gravidanza, e le sue nuove forme bellissime da mamma, preparandosi anche per la festa degli innamorati che ormai è alle porte.

Quando, però era nella sua cabina armadio è successo qualcosa che può capitare quando si è in dolce attesa ed il pancione diventa particolarmente ingombrante, specialmente negli ultimi mesi.

Provando una bellissima gonna corta azzurra, Chiara ha infatti mostrato che si è rotta per la pressione delle sue forme sul capo di abbigliamento.

Ovviamente, non si è arrabbiata per l’accaduto, ma lo ha mostrato per far amare ancora di più il proprio corpo, anche in un momento di trasformazione particolare come la gravidanza.

Dopo l’accaduto, ha optato per un abbigliamento più comodo, ed ha indossato dei leggings pre maman, che le donavano moltissimo ed accarezzavano le sue forme

Anche a voi è successo, durante la gravidanza di indossa un capo e di avere un incidente simile a quello di Chiara Ferragni?