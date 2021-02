Festival di Sanremo, primo positivo al Covid tra i cantanti: ecco chi è

Primo contagiato al Festival di Sanremo 2021. I tamponi sui concorrenti della kermesse sono stati effettuati poco prima dell’inizio delle prove al Teatro Ariston Messa in quarantena un’ intera band e contattate tutte le persone che sono venute a contatto con il contagiato. Ecco tutti i dettagli.

Primo caso di Coronavirus al Festival di Sanremo 2021. Le norme di sicurezza predisposte per la sicurezza di tutti i cantanti e gli addetti ai lavori, hanno dato i loro frutti e il cantante contagiato è stato prontamente identificato poco prima che entrasse al teatro Ariston. Lo sfortunato protagonista della vicenda è stato Moreno Conficconi, membro della band Extraliscio, che dovrebbe partecipare alla competizione canora con la canzone Bianca Luce Nera. Mercoledì 17 febbraio il cantante e gli altri componenti della band si sono recati al Teatro Ariston per effettuare le prove della canzone e prima di entrare al teatro per salire sul palco, sono stati sottoposti al tempone rapido. Conficconi è risultato positivo ed è stato rimandato in albergo per effettuare la quarantena insieme a tutta la band ( al momento negativa). In queste ore lo staff della querelle fa sta lavorando per rintracciare tutte le persone che sono venute a contatto con il cantante e il resto dei componenti.

Ora tutta la band composta da Moreno il Biondo, Mirco Mariani e Mauro Ferrara dovrà sottoporsi anche al tampone molecolare, e se l’esito del secondo test sarà ancora positivo, dovranno essere rispettate tutte le procedure di sicurezza previste dal comitato tecnico scientifico. In primo luogo la quarantena di 10 giorni, e successivamente un nuovo tampone. Se il secondo esame sarà negativo potranno partecipare alla gara canora in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo. Per ora nè i cantanti nè l’entourage della band hanno deciso di rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Amadeus nei giorni scorsi ha spiegato ai giornalisti che chi risulterà positivo al tampone molecolare durante le date del festival sarà costretto a ritirarsi dalla competizione.