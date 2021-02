Silvio Berlusconi, in arrivo un nuovo nipotino: Luigi sarà padre in estate

Il figlio più piccolo di Silvio Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli saranno genitori per la prima volta in estate. La coppia si è sposata a ottobre 2020

Nuovo erede in arrivo in casa Berlusconi. Luigi Berlusconi, il più piccolo dei figli dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, diventerà papà per la prima volta la prossima estate. A svelarlo è stato il settimanale Chi, che ha dedicato la copertina del numero di questa settimana, ai futuri genitori. Secondo Alfonso Signorini la moglie di Luigi, Federica Fumagalli sarebbe al quarto mese di gravidanza e l’arrivo del bambino è quindi previsto entro il prossimo agosto. La coppia dopo una relazione di nove anni ha deciso di convolare a nozze lo scorso ottobre. Una decisione controcorrente nella famiglia dell’ex premier: Luigi infatti dopo Marina è l’unico dei figli di Silvio Berlusconi che ha deciso di sposarsi. Barbara, Eleonora e Piersilvio nonostante le lunghe relazioni ufficiali e i numerosi figli sono da sempre allergici al vincolo matrimoniale. La coppia ha frequentato la stessa università: Luigi ha studiato economia mentre Federica giurisprudenza.

Da sempre riservatissimi non hanno mai reso pubblici i dettagli della loro storia d’amore ma secondo alcune indiscrezioni la relazione sarebbe sbocciata dopo essersi incontrati durante una serata con amici in un famoso ristorante nel centro di Milano. Da allora la loro storia d’amore è cresciuta fino ad arrivare al matrimonio, festeggiato lo scorso ottobre con una cerimonia blindatissima. E ora a pochissimi mesi dal grande giorno sono già pronti ad allargare la famiglia. Luigi Berlusconi ha 32 anni e dal 2014 è d presidente della holding Italiana Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che gestisce il patrimonio suo e delle sue sorelle.

Federica, 31 enne milanese, nonostante la laurea in giurisprudenza si è dedicata alla comunicazione e lavora in un’agenzia che si occupa di Pr.

Belli, giovani e innamorati sono pronti a iniziare la loro vita da genitori e noi gli facciamo i nostri più sinceri auguri.