Dopo settimane di indiscrezioni arriva la conferma ufficiale della seconda gravidanza di Meghan Markle. Ecco tutti i dettagli sulla nascita del nuovo principe.

Meghan Markle e Harry aspettano il secondo figlio. La notizia era nell’aria da diverse settimane ma la conferma ufficiale è arrivata solo ieri. Per condividere la il lieto evento i duchi del Sussex hanno deciso di pubblicare una bellissima foto che li ritrae insieme proprio nel giorno di San Valentino. La foto li mostra sorridenti e spensierati, abbracciati sull’erba della loro nuova casa in California. Piedi nudi, abiti estivi e le mani Meghan sul pancione ormai pronunciato. A molti non è sfuggito che l’annuncio della seconda gravidanza di Meghan è stato fatto il 14 febbraio, lo stesso giorno nel quale la principessa Diana, rivelò di aspettare proprio Harry. Un gesto interpretato come un omaggio alla amata mamma del principe. A scattare la foto e a condividerla per primo su Twitter è stato il fotografo Misan Harriman, amico storico dell’ex attrice.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9

— Misan Harriman (@misanharriman) February 14, 2021