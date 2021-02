Regé-Jean Page, il Duca di Hastings è fidanzato. Ecco chi è la fortunata

Regé-Jean Page è stato immortalato insieme alla presunta fidanzata Emily Brown. Ecco tutte le indiscrezioni sulla ragazza che avrebbe rubato il cuore dell’attore.

Brutte notizie per tutte le fan innamorare pazze dell’ormai celebre attore Regé-Jean Page interprete del Duca di Hastings nella serie Netflix, Bridgerton. L’affascinante personaggio creato dalla penna della scrittrice Julia Quinn, ha acceso le fantasie di milioni di ragazze che speravano che il bel 31enne fosse ancora alla ricerca della sua anima gemella. L’attore fino a pochi giorni fa era riuscito a mantenere stretto riserbo sulla sua vita sentimentale, facendo sperare alle sue fan di essere ancora single. Una foto però ha distrutto le speranze di milioni di telespettatrici della serie che hanno dovuto rassegnarsi al fatto che il bel attore non sia single. E’ stata pubblicata infatti la prima foto di Regé-Jean in compagnia della fidanzata. La fortunata invidiata da mezzo mondo si chiama Emily Brown ed è una copywriter e giocatrice di football femminile.

LEGGI ANCHE > MEGHAN MARKLE E PRINCIPE HARRY, SECONDO FIGLIO IN ARRIVO: LA CONFERMA UFFICIALE

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Regé-Jean Page Brasil (@regejeanbrasil)

Secondo le prime informazioni i due farebbero coppia da diverso tempo e avrebbero addirittura comprato casa insieme nel centro di Londra. La coppia è stata fotografata in strada, a pochi passi dalla casa dove vivono insieme, mentre si scambia un romantico abbraccio. L’attore dello Zimbabwe, ha salutato la fidanzata per poi salire su una macchina nera diretta verso l’aeroporto di Heathrow, dove secondo alcune fonti, si sarebbe imbarcato su un volo di lavoro diretto a New York. Non è noto da quanto tempo i due si frequentino ma, secondo le prime indiscrezioni, la storia durerebbe da diversi anni. Si spengono così anche i rumors sulla presunta liaison tra Regé-Jean Page e la sua co-star nella serie Phoebe Dynevor. I più romantici avevano ipotizzato che i due fossero innamorati non solo nella amata serie tv ma anche nella vita reale.

LEGGI ANCHE > MINA SETTEMBRE, GRANDISSIMA NOVITÀ IN ARRIVO: LA NOTIZIA CHE TUTTI ASPETTAVANO!

Intanto è stata confermata la seconda stagione di Bridgerton che dovrebbe andare in onda la prossima primavera. Non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire come si evolveranno l’amore e soprattutto la passione tra il Duca di Hastings e la moglie. Stay tuned!