Can Yaman e Diletta Leotta in costiera Amalfitana per un week end romantico: la coppia scatena i fan

Continua il Week end d’amore per Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo tanti gossip e pettegolezzi, finalmente i due sono usciti allo scoperto e proprio la conduttrice televisiva ha confermato il flirt. Dopo cene segrete, baci rubati e carezze, i due fidanzatini non si nascondono più. Nella giornata di San Valentino Diletta ha postato sul suo account Instagram una foto molto romantica. I due in riva al mare al tramonto si guardando negli occhi sfiorandosi le labbra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Week end d’amore per Can Yaman e Diletta Leotta

Quale posto migliore se non la bellissima costiera amalfitana. Diletta Leotta ieri ha postato uno scatto al tramonto tra le braccia del suo Can. I due appaiono davvero innamoratissimi e molto presi l’uno dall’altro. Inoltre, questa foto è la conferma ufficiale che il flirt c’è procede a gonfie vele.

La coppia si è fermata a pranzo a la Torre Normanna di Maiori. E, secondo quanto riportato dal sito locale il Vescovado, i due avrebbero ammirato dal terrazzo anche uno spettacolo di fuochi d’artificio a loro riservati. Accanto a loro anche un servizio di sicurezza per evitare l’invasione di paparazzi e fan.

La coppia in costiera amalfitana sommersa di critiche

Ormai non ci sono più dubbi e i fan sono davvero felici per la nascita di questa nuovissima e chiacchieratissima coppia. Can Yaman sembra molto preso da Diletta e pare secondo alcuni rumors che le abbia regalato anche un diamante in occasione della festa degli innamorati. Intanto, l’attore continua il suo grande successo nel nostro paese e a breve lo vedremo protagonista di altre due serie tv.

Lo stesso possiamo dire di Diletta Leotta, dove la sua carriera televisiva procede a gonfie vele. Ovviamente per i due non mancano nemmeno le polemiche e anche ieri alcuni haters li hanno bombardati di critiche. Nel dettaglio Yaman è stato criticato per essere uscito dopo l’orario di coprifuoco previsto dal Governo, sfrecciando nella sua Ferrari in autostrada.