Stasera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Mina Settembre e una notizia stupenda è arrivata poche ore fa

Un successo davvero clamoroso per Mina Settembre, una giovane psicologa di Napoli. La serie televisiva targata Rai ha appassionato tutti grandi e piccini che stasera sicuramente saranno incollati al teleschermo per vedere cosa succederà. Mina è molto legata all’ex marito che l’ha sempre tradita ma nello stesso tempo ha intrapreso anche una nuova relazione con Domenico, interpretato da Giuseppe Zeno. In ogni appuntamento una storia diversa ma molto vicina al pubblico. Stasera 14 febbraio andrà in onda l’ultimo appuntamento di questa prima stagione e stando alle anticipazioni la serie continuerà.

Mina Settembre 2 si farà

Ad annunciare la grandissima notizia, ovvero che Mina Settembre 2 si farà, è proprio uno degli sceneggiatori della fiction Rai, Fabrizio Cestaro, scrittore della serie. Quest’ultimo a Fanpage ha rivelato già alcune novità su cosa potrebbe aspettarci. In primis per ora sembrano confermati gli stessi attori protagonisti della prima serie: Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuesppe Zeno.

Altra grande importante novità riguarda proprio la storia d’amore che interessa i tre attori: mina finalmente farà la sua scelta. Infine, possiamo anche anticipare i prossimi episodi che riguardano la seconda stagione si registreranno entro la fine di questo anno per rivederli nel 2022.

Perchè tanto successo?

Mina Settembre ha ottenuto un successo che non ha eguali. Ascolti che hanno reso felice non solo Serena Rossi ma tutta la produzione per questo prodotto, come già detto in precedenza già confermato per il prossimo anno. Ma perchè tanto successo? Di cosa si sono innamorati gli italiani di questa fiction?

Il segreto è molto semplice ed è da ricondursi ad un unico motivo quello legato alla città di Napoli. C’è da dire anche che la Rossi è già un’attrice molto amata, ed ha avuto diversi ruoli importanti in altre occasioni come Un posto al sole e nel grande film di Mia Martini.

Una protagonista al femminile che rispetta nella sua semplicità i canoni della contemporaneità. Ricordiamo infime che lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore di Mina Settembre ha anche scritto lo scenneggiato del Commissario Riccardi, altro grandissimo successo di casa Rai in onda il lunedì sera.