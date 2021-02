Belen Rodriguez torna in tv con il pancione: ecco dove la vedremo

Belen Rodriguez a breve tornerà in televisione nonostante sia in dolce attesa: una nuova esperienza per la show girl

Dopo tanti rumors e indiscrezioni Belen Rodriguez ha confermato la sua seconda gravidanza. La modella argentina è al quinto mese e diventerà mamma per la seconda volta e in questo caso pare di una bambina. Dopo aver messo da parte la relazione precedente avuta con Stefano De Maritino, la Rodriguez, grazie alla sua amica Patrizia Griffini, ha conosciuto Antonio Spinalbese e tra i due è stato amore fin dal primo istante, tanto da decidere di allargare la famiglia. Il prossimo 20 febbraio, vedremo Belu in una nota trasmissione e a darle l’annuncio proprio una sua collega. Vediamo di cosa si tratta.

Belen Rodriguez ospite a Verissimo il 20 febbraio

Belen Rodriguez il prossimo 20 febbraio sarà ospite a Verissimo. Ad annunciare questa sua ospitata proprio la presentatrice, senza però svelare i dettagli dell’incontro. Di sicuro Silvia Toffanin le chiederà di Antonio Spinalbese e soprattutto cosa la spinta a fidarsi subito di lui, dopo l’importante storia avuta con De Martino.

L’ultima volta che si è lasciata intervistare dalla conduttrice è stato proprio quando ha rivelato a tutti del ritorno di fiamma con l’ex marito. Come è noto a tutti, un ritorno di fiamma che purtroppo non ha portato ad un vero ricongiungimento. Subito dopo la fine del lockdown la show girl e il ballerino infatti si sono detti addio per la seconda volta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La storia tra la modella e Antonio Spinalbese

Dopo la seconda delusione avuta con Stefano, Belen ha deciso di voltare direttamente pagina e lasciarsi andare tra le braccia di Spinalbese. Lui è un giovane hair stylist ed ha soli 25 anni. Lei è una delle donne più belle e richieste nel panorama televisivo e pare che Antonio non è affatto abituato a questa popolarità.

La Rodriguez, raggiunta anche dal settimanale Chi, ha raccontato in cosa è diverso il suo compagno e lo ha definito un uomo d’altri tempi. Gentile, romantico e premuroso e soprattutto sempre disponibile, così lo ha definito Belu, ormai certa di aver fatto la scelta giusta.