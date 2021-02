Belen Rodriguez, l’annuncio su Instagram che emoziona i follower: “Ti aspetto”

Belen Rodriguez ha postato un video su Instagram che ha emozionato i follower. Immagini che hanno fatto rapidamente il giro del web

E’ arrivata finalmente la prova che tutti si aspettavano in questi giorni. La bellezza argentina è stata per settimane al centro del gossip, ma questa non è di certo una novità per lei. Che da quando è arrivata in Italia è stata spesso al centro dell’attenzione. Personaggio pubblico amatissimo e seguitissimo, ha appassionato i suoi fan con la storia d’amore con Stefano De Martino. La nascita del piccolo Santiago, poi il ritorno di fiamma della showgirl con il ballerino napoletano prima della definitiva rottura. Insomma, con lei ce ne sono state di notizie di cronaca rosa che hanno attirato l’interesse generale. Oggi la sua storia con Antonino Spinalbese è sotto gli occhi di tutti. E come sempre sta appassionando migliaia di follower che hanno continuato ad emozionarsi. Attivissima anche sui social, l’argentina sa sempre come arrivare ai cuori dei suoi fan. Che rispondono sempre con entusiasmo alle sue pubblicazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez resta un personaggio amatissimo dai fan. Come detto da qualche giorno su di lei si sono posati i riflettori del gossip a causa della sua seconda gravidanza. Che ha confermato dopo settimane di indizi con delle dichiarazioni che hanno tolto ogni dubbio. L’ex di Stefano De Martino aspetta un secondo figlio. E la conferma, dopo le sue parole è arrivata con un video che ha postato su Instagram. La showgirl allo specchio ha mostrato la sua pancia, che appare quella di una donna in stato interessante. Ma sono state le sue parole a dare conferma di tutto: “Ti aspetto” ha scritto. Con l’hastag 16 settimane che ha fatto definitivamente chiarezza sul momento che sta vivendo. Grandissima emozione da parte dei follower, ma anche di tanti altri personaggi dello spettacolo, che non hanno trattenuto la loro emozione nei commenti al post che vi proponiamo sotto. A voi i commenti.