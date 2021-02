Bianca Guaccero stratosferica: il selfie inquadra il suo décolleté abbondate

Bianca Guaccero ha stuzzicato i follower con un post che ha messo in evidenza un particolare fisico che non è passato inosservato sul web

La conduttrice è stata al centro dell’attenzione per alcune polemiche su fatti accaduti nelle ultime ore. Sia una stoccata personale che un commento sulla storia d’amore del momento. Quella tra Diletta Leotta e Can Yaman, che ha acceso il mondo del gossip catalizzando l’interesse generale. La bellezza pugliese ha voluto rispondere con grande stile alla provocazione lanciata da Caterina Balivo, che l’ha preceduta alla conduzione di “Detto Fatto”. La sua collega napoletana aveva dichiarato nei giorni scorsi di non guardare il programma della Guaccero. La risposta della diretta interessata a Tv Blog è stata pungente e diretta. Infatti ha affermato di guardare solo a quello che fa. E di essere solidale con le altre donne soprattutto se sono colleghe. Poi ha anche aggiunto di avere rispetto e riconoscenza verso chi è stata in un progetto prima di lei.

Bianca Guaccero ha dato una forte stoccata alla Balivo. Senza curarsi in fin dei conti troppo delle parole della napoletana che è tornata in televisione nel programma di Milly Carlucci “Il cantante mascherato”. La conduttrice di Detto Fatto ha poi rilasciato delle dichiarazioni sula storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. “Non ci dormo la notte” ha affermato in modo ironico sulla loro storia, facendo capire che non le interessa tanto, a differenza dal clamore mediatico che si sta dando a questa vicenda. La bellezza pugliese resta attivissima sui social. Su Instagram un suo selfie ha scatenato la passione dei follower, che non hanno potuto non accorgersi della scollatura evidente che ha mostrato in un selfie che l’ha mostrata tra l’altro in tutta la sua bellezza e sensualità. Post che ha raccolto tantissimi consensi e che vi riproponiamo sotto lasciando a voi tutti i commenti.