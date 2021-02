Diletta e Can: week end romantico a Fregene, baci e abbracci – FOTO

Can Yaman e Diletta Leotta sono innamorati follemente: Diva e Donna lancia un nuovo scoop con tanto di foto

Non ci sono più dubbi, Can Yaman e Diletta Leotta sono una coppia. I due sono stati paparazzati diverse volte insieme e possiamo dire che solo ora c’è la conferma!!! Si è parlato tanto di un rapporto lavorativo, e non di una storia sentimentale. A quanto pare, come dimostrano anche le immagini esclusive pubblicate da Chi, i due si amano davvero e sembrano uno più preso dell’altro.

Can Yaman e Diletta Leotta: è amore

Secondo alcuni rumors, la coppia si sarebbe incontrata per la prima volta sui social. Dopo una serie di scambi di like Can Yaman e Diletta Leotta si sono incontrati a Roma, in occasione dello spot dell’attore per la De Cecco. Da li non si sarebbero più lasciati e lo confermano le varie foto pubblicate dai settimanali di gossip.

Prima un incontro segreto in un albergo della Capitale, dove dopo una cena si sarebbero rifugiati ai piani alti dell’hotel. Poi una cavalcata romantica in un maneggio fuori città e poi una passeggiata mano nella mano. Ora, la conferma che Yaman e la Leotta sono una vera coppia lo dimostra un bacio.

La coppia beccata mentre si da un bacio passionale

Non ci sono più dubbi per la coppia più chiacchierata del momento. Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme e le telecamere di Diva e Donna ne danno conferma. Come si vede dall’immagini sul settimanale il protagonista di Daydreamer e la conduttrice di Dazn passeggiano felici e spensierati per la cittadina di Fregene. Proprio come due innamorati, i due si stringono mano nella mano e si guardano con occhi a cuoricino.

I fan appassionati dell’attore turco, in vista della festa di San Valentino non potevano ricevere notizia migliore, visto il grande successo che sta riscuotendo Can nel nostro Paese. Infatti, il 30enne è diventato un vero idolo per le ragazzine ma anche per tante donne adulte. A confermare questo amore che non lascia più dubbi, come si vede nelle immagini: un bacio. Can e Diletta si lasciano andare alla passione senza timore di essere seguiti dai giornalisti che da settimane li perseguitano ovunque.