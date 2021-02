Amici 20, Rudy Zerbi assente ma non per Covid: Maria fa chiarezza

Oggi 13 febbraio è andata in onda una nuovissima puntata di Amici 20 e il pubblico da casa ha subito notato l’assenza di Rudy in collegamento da casa

Oggi Maria De Filippi, come sempre ha iniziato il suo pomeridiano con Amici 20 salutando tutti gli insegnanti a loro posto. Tra questi presenti in studio, mancava solo Rudy Zerbi collegato da casa. I fan, ovviamente, subito si sono allarmati ed hanno pensato come è già successo con Lorella Cuccarini, che anche lui fosse positivo al Covid 19. A fare chiarezza, però, ci ha pensato proprio la conduttrice evitando falsi allarmismi.

Rudy Zerbi assente ad Amici 20

Maria De Filippi quando ha salutato Rudy Zerbi lo ha fatto con ironia, scherzando sul fatto che la prima volta in cui è in collegamento ma con una persona negativa. Quindi possiamo confermare che il Maestro non ha il Covid, almeno così sembra, viste le parole usate da Maria.

Il motivo della sua assenza però non è stato specificato. Qualcuno ha pensato che Rudy stesse un pò influenzato, per cui avrebbe preferito restare a casa ed evitare contatti con i colleghi o semplicemente aveva problemi familiari.

L’unica cosa certa è che comunque non è stato colpito dal virus e come si è visto dal video era in perfetta forma. Come sempre non ha perso neanche la sua ironia, e alla prima occasione ha preso in giro Arisa dicendo che la lontananza li avvicina.

Maria De Filippi consegna le maglie del serale ai ragazzi

Una puntata molto emozionante quella andata in onda oggi su Canale 5. Infatti, Maria De Filippi ha annunciato che manca davvero poco al serale e proprio per questo motivo sono stare ritirate tutte le maglie azzurre ai ragazzi.

La conduttrice ha consegnato loro quelle del serale di color oro, tra l’emozione e la preoccupazione dei ragazzi. Infatti, Daddy e Rosa, rimasti ultimi, pensavano di “rimanere fuori” o di “essere esclusi”.

Durante il pomeridiano, ovviamente, non sono mancate nemmeno le esibizioni di ballerini e cantanti a cui è stata confermata dai propri professori l’entrata al serate. Per ora non ci resta altro che aspettare la data definitiva, anche se per adesso è stata confermata per il 27 marzo.