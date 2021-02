Elettra Lamborghini straripante in intimo, follower scatenati: “Ci fai svenire”

Elettra Lamborghini ha postato una nuova foto su Instagram che ha infiammato il web: l’intimo ha trattenuto a stento le sue curve bollenti

La web influencer e cantante bolognese ha postato una foto su Instagram che ha scatenato la passione dei follower nei suoi confronti. Attivissima con le storie, la moglie di Afrojack ha voluto regalare ai suoi fan una foto dall’alto contenuto di sensualità. In intimo e con le sue forme abbondanti in evidenza ha mandato in tilt Instagram. Nelle ultime settimane la bellezza emiliana si è fatta apprezzare anche per la presenza in televisione. Ospite di Stefano De Martino nel suo “Stasera tutto è possibile”, ha mostrato al pubblico tutte le sue doti, che non sono solo quelle fisiche come erroneamente si potrebbe pensare. Infatti una delle sue armi indiscusse che usa per conquistare gli ammiratori sul web è quella della simpatia. E di un carattere aperto a tutti. Parliamo di una che dice sempre quello che pensa senza troppi giri di parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Per qualcuno esagera anche, ma Elettra Lamborghini è questa. E se fosse diversa probabilmente non avrebbe tutto il successo che sta ottenendo. Come detto sia le apparizioni televisive che quelle sui social le regalano tante soddisfazioni. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram è stata definita irresistibile dai suoi follower che sono rimasti senza parole di fronte alle sue curve bollenti. L’intimo ha mostrato delle trasparenze evidenti, con il gioco del vedo non vedo che ha scatenato tantissimi commenti, e post che ha fatto rapidamente il classico giro del web. Insomma, l’ennesimo successo per la cantante e web influencer che riesce a tenere alta l’attenzione ogni volta che si presenta in pubblico. Post bollente che abbiamo pubblicato di seguito, a voi ogni commento.