Federica Panicucci, il mistero delle dita fasciate: la conduttrice risponde ai fan

Federica Panicucci ha attirato l’attenzione dei fan: a Mattino 5 un dettaglio non è sfuggito ai fan. La spiegazione della conduttrice

La conduttrice è un personaggio televisivo molto amato ed apprezzato. Tanti i fan che la seguono a Mattino Cinque ma anche sui social. Entrambi i canali per lei rimangono importanti per continuare a rimanere popolare ed amata. Per lavoro o per svago e divertimento poco cambia. Infatti per lei a 53 anni arrivano solo complimenti per la bellezza e forma fisica smagliante che riesce a mantenere. Poche ore fa la celebrità di Cecina ha mostrato in diretta televisiva dei ‘segni’ che non sono passati inosservati. Dita delle mani fasciate che hanno fatto scattare la curiosità dei follower. Che su Instagram hanno chiesto alla diretta interessata cosa le fosse capitato. In una serie di storie la conduttrice ha dato tutte le spiegazioni riguardo l’incidente domestico che l’ha colpita. E che per fortuna non le ha creato conseguenze gravi. Scopriamo cosa le è capitato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Federica Panicucci riesce a catturare l’attenzione generale dei fan anche quando non è in televisione. Infatti anche su Instagram la compagna di Marco Bacini resta seguitissima grazie alla sua bellezza e sensualità. Doti fisiche che ancora oggi le consentono di apparire in grandissima forma e di reggere il confronto anche con colleghe più giovani. Per lei veramente il tempo sembra si sia fermato. Durante la diretta di Mattino Cinque la conduttrice ha mostrato le dita delle mani fasciate. Su Instagram ha voluto spiegare il motivo di questi segni ai follower. Praticamente ha afferrato la griglia dei fornelli con entrambe le mani dimenticando che fosse ancora rovente. I bendaggi dovrà tenerli per una settimana a causa della forte ustione. “L’ustione è stata bella tosta, non vi dico il dolore che ho provato. Mi raccomando, fate attenzione in casa che si nascondono tante insidie”. Questo il messaggio che la celebre conduttrice ha voluto lanciare ai follower.