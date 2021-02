Rita Rusic senza veli nella vasca da bagno: “Uno spettacolo straordinario”

Rita Rusic mozzafiato nell’ultimo post su IG dove si è mostrata in una vasca da bagno: follower pazzi di lei e delle sue curve bollenti

L’ex di Vittorio Cecchi Gori ha postato una foto su Instagram che ha esaltato le sue qualità fisiche. Follower scatenati per l’ex modella di origini croate che si è mostrata senza veli ai suoi fan, che soprattutto sul web crescono sempre di più di numero. Non è la prima volta infatti che una sua foto o un video riesce ad ottenere dei risultati così straordinari in termini di like e di commenti positivi. Non solo personaggio pubblico televisivo, dunque. Ma anche amatissima sui social. La sua ultima partecipazione in televisione è stata quella al Grande Fratello Vip dello scorso anno.

Quello che ha portato alla consacrazione di Paola Di Benedetto che con la sua vittoria ha stupito tutti i fan. Che hanno potuto apprezzare la sua crescita puntata dopo puntata. Dell’esperienza nel programma di Alfonso Signorini della ex di Cecchi Gori si ricordano dei dettagli bollenti per situazioni notturne particolari della modella croata. Ma anche screzi con altri concorrenti. In particolar modo quelli avuti con Valeria Marini, che non è mai entrata in sintonia con lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Rusic (@ritarusic)

Rita Rusic non ha mai avuto un rapporto semplice con quella che è stata la nuova compagna dell’ex marito. Tra lei e ha showgirl romana tanti battibecchi, proprio perché lei è un personaggio diretto e genuino. Che dice sempre quello che pensa senza troppi giri di parole. Insomma, un bel caratterino non facile da gestire. Ma allo stesso tempo ancora oggi è una donna sensuale ed attraente, capace di far perdere la testa a tantissimi follower che l’apprezzano negli scatti che pubblica su Instagram. L’ultimo pubblicato in ordine di tempo l’ha mostrata seminuda in una vasca da bagno. Con le sue curve in primo piano ed il gioco del vedo non vedo che ha infiammato il web. Tantissimi i messaggi arrivati sotto il post nel giro di pochi minuti dalla pubblicazione. Ed il motivo è stato evidente, basta dare uno sguardo alla foto per rendersene conto.

Di quelle che non passano inosservate. Come detto sono stati centinaia i messaggi da parte dei suoi fan che non hanno resistito alla tentazione di manifestare il loro gradimento nei suoi confronti. Post che abbiamo pubblicato come sempre sotto per lasciare a voi ogni commento. Cosa ne pensate dello scatto che ha pubblicato la bellezza croata? Per voi ha esagerato come per qualche follower che lo ha trovato volgare ed eccessivo? O lo condividete come invece ha fatto la maggioranza dei suoi fan? Con la solita polemica che si monta ogni volta che un personaggio pubblico evidenzia degli scatti che possono sembrare oltremodo spinti. E le polemiche che ne scaturiscono, con il prezzo da pagare per la notorietà che si ottiene negli anni.