Federica Panicucci, l’outfit conquista i follower: “Raffinata ed elegante”

Federica Panicucci ha infiammato il web con uno scatto che ha messo in evidenza la sua perfezione fisica. Follower scatenati e pazzi di lei

La famosa conduttrice è una protagonista della televisione, in particolare delle reti Mediaset. Dove da anni è un volto noto con i suoi programmi di attualità ed intrattenimento. Da qualche tempo la compagna di Marco Bacini è molto attiva anche sui social, con tanti post che mettono in risalto la sua freschezza fisica che fa perdere la testa ai suoi follower. Che non perdono occasione per manifestare tutto il loro affetto nei suoi confronti. Che resta altissimo anche a distanza di anni dalla sua prima apparizione in televisione. Tutti la ricordiamo giovanissima alla guida del Festivalbar, l’appuntamento musicale dell’estate che spopolava negli anni 90 e successivi. Ma da allora possiamo dire che la bella conduttrice di Cecina non è cambiata affatto nel suo aspetto fisico. Riuscendo ad attirare l’attenzione di migliaia di follower sui social come avveniva un tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Federica Panicucci a 53 anni resta una donna attraente e dal fisico perfetto. Tanti sono su Instagram gli scatti che hanno catturato l’attenzione dall’estate scorsa ad oggi. Proprio nell’ultimo posta ha lasciato i follower senza parole. Seduta su un divano e con un vestito rosso cortissimo, ha riacceso la passione dei fan. Che in verità in tutti questi anni non si è mai spenta nei suoi confronti. Tantissimi i like ma anche i commenti da parte dai follower che hanno voluto manifestare il loro gradimento allo scatto. Che ha messo in risalto le sue curve ed una bellezza definita senza tempo. Ovviamente ci sono state anche delle critiche da parte di alcuni follower che hanno ritenuto eccessiva la sua esposizione, ma l’ex moglie di Mario Fargetta ha preferito non rispondere, lasciando parlare le immagini. Cosa che anche questa volta facciamo anche noi, postando la foto della conduttrice sotto lasciando a voi ogni considerazione.