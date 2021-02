Ludovica Pagani bella da impazzire scatena i follower: “Tu le altre le stendi”

Ludovica Pagani ha conquistato il web con una serie di foto che hanno messo in risalto la sua bellezza assoluta. Follower scatenati per lei

La giornalista e web influencer da tempo è stata definita come la vera antagonista di Diletta Leotta. Il motivo è abbastanza chiaro. Come per la bellezza siciliana volto principale di Dazn, anche per la 25enne bergamasca i numeri parlano da soli. Siamo di fronte ad un personaggio pubblico che non ha bisogno di troppe presentazioni in quanto, seppur giovanissima, la sua popolarità la porta in posizioni altissime nella classifica del gradimento. La sua esperienza televisiva a “Quelli che il calcio” e Sport Italia le permette di avere di avere oggi delle ambizioni importanti. Che mirano ad una carriera televisiva nel mondo dello sport e del calcio in particolare. Proprio per questo spesso viene fuori il paragone con la Leotta. Che ha mosso però passi importanti prima su Sky. La bellezza bergamasca invece ha toccato livelli altissimi di popolarità anche sui social. E adesso mira a traguardi importanti.

Ludovica Pagani è stata davvero irresistibile con l’ultimo scatto che ha esaltato le sue curve bollenti che non passano mai inosservate. La camicia bianca sbottonata al punto giusto da innescare il gioco del vedo non vedo è stata irresistibile per i follower. Che sono rimasti senza parole davanti alla seconda foto che l’ha vista con lo stesso outfit ma seduta su uno sgabello. Le gambe piegate e lo sguardo seducente hanno reso incandescente l’atmosfera su Instagram, con i fan che si sono letteralmente scatenati con una pioggia di like e commenti che hanno reso l’idea sulla sua popolarità crescente. Post che come sempre vi abbiamo riservato sotto con la possibilità di esprimere ogni giudizio. Pensate davvero che la bella e simpatica Ludovica possa impensierire il primato di Diletta Leotta?