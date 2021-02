Cecilia Capriotti irresistibile al balcone: “Ogni attimo va amato e apprezzato”

Cecilia Capriotti ha pubblicato una foto su Instagram che ha spiazzato tutti i follower: un dettaglio bollente non è passato inosservato

L’ex gieffina ha postato una foto sulla sua pagina Instagram che ha raccolto una serie infinita di consensi. Bellezza e sensualità in primo piano, per lei anche curve bollenti ed un dettaglio che non è passato affatto inosservato. La reazione del web nei suoi confronti è stata come sempre calorosa, con tantissimi suoi fan che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un segnale di gradimento al post con un like o con un commento. In breve tempo l’attrice di Ascoli Piceno si è ritrovata sommersa dai complimenti dei follower, che hanno mostrato il gradimento allo scatto che come detto ha mostrato anche un dettaglio bollente dal balcone. Insomma, per lei l’ennesimo successo raccolto in un momento particolare della sua carriera artistica. Personaggio pubblico conosciuto ed apprezzato, anche con il Grande Fratello Vip ha mostrato tutte le sue qualità.

Cecilia Capriotti è stata definita irresistibile dai suoi fan. Che soprattutto su Instagram non smettono di seguirla. Tra post e storie la bellezza di Ascoli Piceno riesce ad ottenere dei numeri straordinari che rappresentano la cartina di tornasole del suo successo. Come detto nell’ultimo post che ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Indtagram il successo per lei è stato elevato. Con i follower che hanno potuto apprezzarla affacciata ad un balcone e con una scollatura in bella vista che ha catturato l’attenzione generale. Fan che non hanno perso tempo e si sono manifestati ancora una volta con commenti che hanno essenzialmente esaltato la sua bellezza e le sue curve abbondanti. Post che non ha bisogno di ulteriori commenti e che lasciamo giudicare a voi dopo il clamoroso successo che ha ottenuto sul web in pochi minuti dalla pubblicazione. Cosa ne pensate voi dell’attrice e personaggio televisivo?