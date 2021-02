Floriana Messina straripante: la giornalista tutta curve fa impazzire il web

Floriana Messina ha pubblicato una foto su Instagram che ha messo in risalto le sue curve straripanti: fan entusiasti e scatenati per lei

La giornalista ha pubblicato uno scatto bollente che ha scatenato le reazioni entusiastiche dei follower. Che non si sono trattenuti davanti all’esplosività delle sue curve, che da tempo fanno il giro del web. Non è la prima volta infatti che l’ex concorrente del Grande Fratello riesce a mettersi in mostra con dei post su Instagram che non lasciano spazio all’immaginazione. Bellezza e sensualità assolute, sono queste le qualità che le permettono di rimanere tra i personaggi pubblici più apprezzati anche sui social. Per lei la provocazione è all’ordine del giorno. Infatti basta dare uno sguardo alla sua pagina ufficiale per rendersi conto che sono davvero tanti i post che fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Che come detto restano tantissimi. Davvero non si contano i like ed i commenti ogni volta che pubblica qualcosa sui social. Cosa che è avvenuta anche con l’ultimo post che ha fatto rapidamente il giro del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Floriana Messina è una giornalista e showgirl. Ma considerati i suoi numeri sui social può senza dubbio essere definita anche influencer. Infatti non raramente i suoi post fanno il classico giro del web, con apprezzamenti nei suoi confronti che toccano livelli altissimi. Anche con l’ultimo post che ha pubblicato ha fatto impazzire i follower. Che sono rimasti senza parole di fronte alle sue qualità fisiche che non passano inosservate. Con una foto che vuole essere un omaggio alla festa di San Valentino, ha giocato con la passione e l’ironia. In intimo rosso ha acceso la passione dei follower, con le trasparenze ben in evidenza. E le curve bollenti che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione. “Dove sta Cupido?” ha scritto in spagnolo la bellezza di Potenza che riesce sempre ad attirare l’attenzione su di se con post che tolgono il fiato. Foto che abbiamo pubblicato sotto, a voi i commenti .