Guendalina Tavassi, la scollatura è illegale: “Vorrei essere al posto del cuscino”

Guendalina Tavassi ha scatenato le fantasie dei follower con una foto che ha fatto il giro del web in pochi minuti dalla pubblicazione

“Vorrei trovarmi al posto di quel cuscino”. Questo solo uno dei commenti alla foto che l’attrice romana ha pubblicato su Instagram e che ha scatenato le reazioni dei follower. Non è la prima volta che accade che la bella 35enne romana riesce a catturare l’attenzione dei suoi fan, soprattutto su Instagram dove riesce ad ottenere numeri record per tutti i post che pubblica. E che mettono in evidenza non solo la sua bellezza e sensualità che colpisce. Ma anche delle curve e dei décolleté che fanno perdere la testa ai fan. Tutto merito della sua popolarità sui social. Infatti sono oltre un milione i follower che la seguono con passione e che non perdono occasione per manifestarle tutto il loro gradimento alle foto ed ai video che pubblica. L’ex gieffina (nel 2011 la sua partecipazione al Grande Fratello) è diventata negli anni un personaggio pubblico di primo livello.

Con tantissimi fan che ne apprezzano le doti fisiche e le qualità caratteriali. Guendalina Tavassi ha scatenato la passione generale con un post che ha pubblicato su Instagram. E che non è passato inosservato. In primo piano le sue curve che hanno catturato l’attenzione di tutti. Anche le ironie dei follower che hanno preso spunto dalla sua posa sul letto per dare spazio anche a commenti ironici: “Vorrei trovarmi al posto di quel cuscino” ha scritto un fan che è apparso entusiasta dello scatto. Ma in generale sono stati tantissimi i fan che non hanno voluto far mancare il loro apporto e manifestare tutta la loro passione nei confronti dell’attrice. Post che come detto per lei è stato l’ennesimo successo. Foto che condividiamo sotto. Cosa ne pensate della bellezza romana che continua a rubare i cuori dei suoi follower?