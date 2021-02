Can Yaman, il video che scatena le ironie del web: “Ma è Sandokan o Spiderman?”

Can Yaman è il personaggio del momento. Il fidanzato di Diletta Leotta ha scatenato le ironie del web con dei video postati sulla pagina IG

L’attore turco è il personaggio del momento. Tantissime le fan che stravedono per lui e che mostrano tutta la loro passione nei suoi confronti anche sui social. Soprattutto su Instagram il fidanzato di Diletta Leotta sta riscuotendo un successo clamoroso, anche grazie alla sua presenza fissa con post e storie. Nelle scorse settimane tanto era stato il clamore mediatico per la notizia del fidanzamento con la giornalista siciliana. Con i motori accesi del mondo del gossip che hanno scatenato una raffica di notizie fino al momento dell’arrivo dell’ufficialità della storia. Con i diretti interessati che hanno deciso di uscire allo scoperto con delle foto pubblicate su Instagram che hanno mostrato il loro stare insieme. Amore a prima vista tra i due? Sembrerebbe di si, anche se è ancora troppo presto per sbilanciarsi e per dare giudizi.

Can Yaman e Diletta Leotta hanno reso pubblica la loro relazione. Spegnendo i pettegolezzi che diventavano sempre maggiori sul loro conto. La bellezza catanese e l’affascinante turco formano una coppia da sogno, con milioni di follower a testa. Personaggi pubblici, bellissimi e famosi, stanno facendo sognare i fan con la loro storia. Presi dai rispettivi impegni lavorativi, trascorrono molte ore della settimana separati. Per poi riabbracciarsi appena possibile. Negli ultimi video che ha postato su Instagram l’attore è apparso in tutto il suo fascino che ha fatto impazzire i follower. Soprattutto le sue fan. Che non hanno voluto far mancare il loro sostegno ma anche gradimento ai video che ha pubblicato. E che fanno riferimento alle riprese della serie televisiva Samdokan. Un follower in modo ironico ha commentato: “Ma è Sandokan o Spiderman?”. Video che abbiamo postato sotto, con la visione troverete la risposta alla domanda ironica del follower.