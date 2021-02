Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono tornati ufficialmente insieme. Dopo la crisi iniziata a novembre 2020 i due hanno deciso di dare una seconda opportunità alla loro storia d’amore. Tutti i dettagli.

E’ tornato il sereno nella vita coniugale di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Dopo aver affrontato una forte crisi alla fine del 2020, la coppia è riuscita a sistemare le cose. Una crisi annunciata proprio da Rosa a seguito delle domande dei numerosi followers che non vedendo più i due influencer in coppia sui social, si erano accorti che qualcosa nella relazione non stava andando nel verso giusto. A quel punto Rosa ha affrontato la cosa spiegando a tutti i loro fan che lei e il compagnano stavano affrontando una separazione per cercare di mettere chiarezza nella loro storia d’amore. I mesi scorsi infatti hanno vissuto in case diverse, passando anche il Natale e le vacanze di Capodanno separati. I due influencer non hanno mai spiegato i motivi che li hanno portati alla rottura. Ora però dopo aver riflettuto sul futuro della loro relazione sembra che entrambi abbiamo fatto chiarezze suoi loro sentimenti decidendo di dare una nuova possibilità alla storia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosa (@rosaperrotta__)

La coppia, da sempre amatissima dai fan, si è conosciuta nel 2017 negli studi televisivi di Uomini e Donne. Rosa scelta da Maria De Filippi come tronista preferì proprio Pietro tra tanti corteggiatori e da li iniziò la loro importante relazione. Dopo poco tempo mentre Rosa partecipava all’Isola dei Famosi, arrivò la proposta di matrimonio in diretta da Pietro. Una proposta che però è stata rimandata dall’arrivo del loro primo bambino nel luglio del 2019. Poi la crisi che fortunatamente i due hanno superato brillantemente. I segnali erano nell’aria, suoi social già da qualche settimana i due apparivano insieme in compagnia del loro bambino.Ora però la conferma ufficiale è arrivata proprio da Rosa che per San Valentino ha deciso di pubblicare su Instagram una fotografia nella quale si scambia un romantico bacio con Pietro davanti al Castello Sforzesco.

Una riappacificazione che tutti i fan della coppia si auguravano da qualche mese soprattutto per il bene del loro piccolo Domenico. E ora che pace è fatta non ci resta che attendere la date delle nozze.